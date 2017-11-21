В Турции ждут кровавой войны из-за «вора в законе», контролирующего уральские рынки

09:11 21 ноября 2017 0

Надир Салифов создает новую тенденцию в воровском мире Фото: агентство «Прайм Крайм»

Самый авторитетный «вор в законе», куратор екатеринбургских и челябинских рынков Надир Салифов (Лоту Гули), готовится к кровопролитной войне в Турции. В борьбе за место «босса всех боссов» мафии он создал новую тенденцию. Гули утверждает, что новый «король» вообще не нужен, а сам он ко всем будет относиться «по-братски».

Неадавно вышедший на свободу Гули в борьбе за власть начал формировать собственный клан. По словам собеседника агентства «Прайм Крайм», знакомого с ситуацией, поначалу Лоту Гули сделал ставку явно не на тех мафиози. Гули провел переговоры с сухумскими «ворами в законе», ранее входившими в клан Ровшана Джаниева (Ровшан Лянкоранский, убит летом 2016 года).

Однако после неудачного покушения «сухумских» на его виллу в Турции, Гули пересмотрел свои позиции и решил заключить договор с ярыми врагами «сухумцев». В последнее время Гули часто появляется на людях в обществе Мераба Пипия. В 2012 году Мераба избили «сухумцы» на глазах его маленького ребенка, за то, что он не признавал «вором в законе» Джангвеладзе. С тех пор Пипия вынашивает планы мести и обидчикам, и их боссу. Также вместе с Гули пребывают «законники» Александр Кушнеров (Кушнер) и Рашад Исмаилов (Рашад Гянджинский) — давние враги Мераба.

Среди тех, с кем встречался Гули, оказался и весьма неожиданный мафиози — Сергей Чебан (Китаец). Он в свое время был коронован «вором в законе» Гелой Кардавой, последние годы испытывающим серьезные сложности. Недавно из желания вновь стать полноценным «законником» Гела даже пошел на контакты с Эдуардом Асатряном (Эдик Осетрина), который формирует мощный клан в Москве и заявляет о своих амбициях на место «вора в законе №? 1». И это при том, что в свое время сам Гела участвовал в избиении Асатряна, а Осетрина заставил его сбежать во время «сходки» в ресторане.

Такие переговоры явно не по вкусу клану «сухумских». Его представители стараются сейчас почти не появляться в людных местах. А в криминальном мире ждут большого кровопролития в Турции.

По информации «URA.RU», Лоту Гули контролирует уральские рынки, под его крыло перешла екатеринбургская овощебаза №4, которую до убийства курировал Ровшан Ленкоранский. Ставленником Лоту Гули на Урале является челябинец азербайджанского происхождения Рахман Абдуллаев. Человек последнего, Ильхам Османов — «смотрящий» за Челябинской областью.

Гули формирует свой клан не по национальному и не по территориальному принципу, как делали многие его предшественники, а как транснациональную преступную организацию. У Гули достаточно много сторонников среди криминальных элит в разных регионах. Параллельно он занялся чисткой рядов «законников». На титул лидера воровского мира также претендуют Эдуард Асатрян (Эдик Тбилисский или Эдик Осетрина), освободившийся недавно из верхнеуральской тюрьмы Челябинской области, а также Василий Христофоров (Вася Воскрес) и Юрий Пичугин (Пичуга). Но последних отодвинул по возвращению из испанской тюрьмы Захарий Калашов (Шакро Молодой). А Эдуарда Асатряна с сыном в 2014 году избили прямо на сходке. Поэтому максимальные шансы на «воровскую корону» у Надира Салифова (Лоту Гули).