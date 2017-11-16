Лидером воров в законе становится «законник», отсидевший в уральской тюрьме

13:24 16 ноября 2017 1

Эдуард Асатрян — претендент на титул первого среди воров в законе Фото: 82.мвд.рф, Видео: канал PrimeCrimeRu на YouTube

Освободившийся из верхнеуральской тюрьмы вор в законе Эдуард Асатрян (Эдик Тбилисский или Эдик Осетрина) готовится побороться за лидерство в криминальном мире, заручившись поддержкой целой коалиции гангстеров, в том числе Гелы Кардава (Гела Гальский) и Вагифа Сулейманова (Вагиф Бакинский). Источники в полиции заявляют, что он собирается бросить вызов Василию Христофорову (Вася Воскрес), которого избрали преемником неформального главы российской мафии Захария Калашова (Шакро Молодой) после ареста последнего.

Инсайдеры из преступного мира рассказывают, что Эдуард Асатрян почти ежедневно ведет переговоры с разными «законниками», создавая собственный влиятельный клан. Сторонников он вынужден искать в том числе среди бывших врагов. По словам собеседника «Росбалта», Осетрина провел успешные переговоры с вором в законе Георгием Диаквнишвили (Гия Длинный), который выразил согласие поддержать Асатряна. Также начаты консультации с Вагифом Бакинским, который ранее в особых симпатиях к Осетрине замечен не был, а когда еще был жив Аслан Усоян (Дед Хасан), неоднократно весьма нелестно отзывался об Асатряне.

Вагиф Бакинский сейчас имеет серьезные финансовые ресурсы, поскольку контролирует ряд крупных оптовых рынков, в том числе расположенный на Калужском шоссе. Однако он всегда страдал от нехватки собственной большой группы боевиков. Из-за этого в свое время вступил в коалицию с «законником» Надиром Салифовым (Лоту Гули). Но этот союз изначально выглядел не особо надежным, скорее даже направленным против общего врага — вораРовшана Джаниева (Ровшан Лянкоранский). С момента убийства последнего Вагиф Бакинский находился в поиске новой силовой поддержки. Ее ему и обещает Осетрина. У них также нашелся общий враг — дагестанский «авторитет» Амир.

У Вагифа Сулейманова есть обида на Амира из-за истории вокруг решения проблем с Центробанком у одного из банков, который контролировали дагестанские бизнесмены. Коммерсанты стали искать помощи у Романа Расоева (Алик Краснодарский) и его друга, вора в законеРаджина Михралиева (Раджик Нижневартовский). Ссылаясь на свои связи в Центробанке и спецслужбах, мафиози пообещали уладить неприятности за 50 млн рублей. Однако вскоре ЦБ отозвал у банка лицензию. Его обиженные владельцы обратились к своему куратору в криминальном мире Амиру. Тот связался с Романом Расоевым и Раджином Михралиевым и, объяснив, что они «кинули» его людей, настоятельно посоветовал вернуть 50 млн рублей. Те согласились.

Но в январе 2015 года Раджика Нижневартовского задержали в Москве с наркотиками и отправили в СИЗО. Долг лег на плечи одного Алика Краснодарсого. Он пытался вести переговоры с Амиром, а потом перестал отвечать на звонки и не реагировал на предложения встретиться. Вскоре они случайно встретились в крупнейшем торговом центре Москвы рядом с Большим театром. Алик Краснодарский прибыл туда с приятелем, вором в законе Вагифом Бакинским, чтобы совершить покупки перед праздниками. Амир бродил в сопровождении нескольких охранников. В одном из торговых павильонов он увидел лучший подарок к Новому году — Алика Краснодарского.

Дагестанский «авторитет» предложил должнику пройти в бар и поговорить. Беседа не заладилась. Амир нанес Алику Краснодарскому нокаутирующий удар кулаком в лицо, а потом несколько пинков ногами. Находившийся поблизости Вагиф не вмешивался. Амир с охранниками быстро скрылся. А Алика Краснодарского госпитализировали с переломом челюсти и другими травмами.

До этого Амир побил сына Осетрины, вора в законе Сергея Асатряна (Серега Бентли). Последний, по информации портала «Прайм Крайм», летом 2014 года проявил интерес к одному из столичных автосалонов. Вскоре с ними связался Амир, представился «крышей» автосалона, предложил обсудить проблему на Поклонной горе. Обе стороны приехали на встречу с сопровождающими лицами. В драке перевес сил оказался на стороне дагестанцев. Больше всех досталось Асатряну-младшему, который оказался в больнице с серьезными травмами.

Благодаря теме отмщения Амиру Эдуард Асатрян сошелся с другим вором в законе — Дмитрием Чантурия (Мирон). Последний обещал помочь, из-за чего Осетрина даже согласился забыть инцидент, когда Мирон с другими «законниками» избил самого Эдуарда и его сына Сергея. Другим участником того избиения был вор в законе Гела Кардава. И с ним Эдуард Асатрян с подачи Мирона сейчас ведет весьма успешные переговоры. Гела Кардава уже дал согласие войти в клан Осетрины.

Гела Кардава общается с Осетриной не от лучшей жизни. Его воровские полномочия были приостановлены еще в бытность Шакро Молодого на свободе. С тех пор Гела Кардава долгое время пытается их восстановить. Помочь ему в этом недавно согласился влиятельный вор в законе Гайоза Звиададзе (Гия Кутаисский). Однако у него самого состоялся весьма неприятный телефонный разговор с представителями Шакро Молодого о том, что решение о раскоронации Гелы Кардавы принимал не только Шакро Молодой, но и другие уважаемые «старики». Поэтому отмена их «вердикта» была бы странным поступком со стороны Гии Кутаисского. В результате намеченное возвращение Гелы Кардавы в «семью» было отложено.

Теперь же Эдуард Асатрян обещает провести сходку, на которой воровской статус Кардавы будет восстановлен. А вместе с этим значительно усилится и сам Осетрина.

Эдуарда Асатряна выпустили из верхнеуральской тюрьмы Челябинской области 3 августа. 48-летний вор в законе отсидел три года за хранение наркотиков. Сразу после его выхода на свободу в криминальном мире заговорили, что он намерен заявить о своих притязаниях на статус лидера криминального мира. До 2012 года Асатрян считался правой рукой на тот момент первого из равных Деда Хасана. Но после убийства последнего, у Осетрины обострились отношения с Дмитрием Чантурия (Мирон) и Василием Христофоровым (Воскрес). А затем его вывели из игры с помощью, как он уверяет, подброшенных наркотиков. Сейчас он начинает восстанавливать связи, обнулив прежние обиды.