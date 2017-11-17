Куратор уральских воров в законе «раскороновал» протеже влиятельного «законника»

13:10 17 ноября 2017 3

Лоту Гули (в бейсболке) сразу после освобождения и прилета на турецкую виллу встретили единомышленники Фото: «Прайм Крайм», Hürriyet

Один из самых авторитетных воров в законе, куратор екатеринбургских и челябинских рынков Надир Салифов (Лоту Гули), «раскороновал» Али Гейдарова (Альберта Питерского или Альберта Рыжего). Поводом послужил инцидент в Турции, когда последний во время разборки убежал и спрятался в первой попавшейся на пути полицейской машине.

Стихийная разборка в Турции произошла в июне между ворами в законе Альбертом Рыжим и Зауром Нахичеванским, с одной стороны, и Лехой Иркутским, Бесо Руставским и Намиком Салифовым (брат Лоту Гули) — с другой. Как тогда сообщал портал Hürriyet, драка закончилась убийством: один из турецких охранников Альберта Рыжего, который оказался штатным сотрудником турецкой полиции, попытался вступиться за своего босса, достал пистолет и был застрелен на месте. Воспользовавшись переполохом, Альберт Рыжий бросился бежать, вдогонку ему полетели оскорбления, отчетливо слышимые на снятом очевидцами видео.

Конфликт между Лоту Гули и Альбертом Рыжим начался много лет назад. Напряженность усилилась после истории с задержанием двух киллеров, якобы нанятых Гули для покушения на Альберта. Обсуждалась версия, что Альберт сам «слил» киллеров знакомых полицейским, чего по воровским правилам делать не имел права. Кроме того, Альберт Рыжий был на стороне одного из самых авторитетных «законников» Ровшана Джаниева (Ровшана Ленкоранского), который считался «смотрящим» по Уралу и конфликтовал с Гули.

Ровшана Ленкоранского убили в Турции 18 августа 2016 года. После этого место лидера воровского мира на Урале занял 45-летний Лоту Гули. Причем, ему удавалось руководить из ИТК-8 особого режима в поселке Пута в Азербайджане, где он отбывал 22-летний срок. «Позиции Надира Салифова особенно сильны на юге России, Урале, в некоторых центральных областях. После выхода из тюрьмы Салифов отправился поправлять здоровье в Турцию», — сообщила редактор портала «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

По информации «URA.RU», Лоту Гули контролирует уральские рынки, под его крыло перешла екатеринбургская овощебаза №4, которую до убийства курировал Ровшан Ленкоранский. Ставленником Лоту Гули на Урале является челябинец азербайджанского происхождения Рахман Абдуллаев. Человек последнего, Ильхам Османов — «смотрящий» за Челябинской областью.

Незадолго до убийства Ровшана по ИК России и Азербайджана разошлось такое послание Лоту Гули: «…А также Ставлю Вас в курс касаемо Ровшана Лянкаранского [Ленкоранского], он есть никто и зовут его никак, это решение Воров. А касаемо Хаджи и Руфата — эти самозванцы сеют блуд между людьми. Такие гады во все времена были, и с них будет спрос со всей строгостью. На этих нотах хочу попрощаться с Вами, пожелав Вам самого хорошего, удачи и фарту в делах Людских, конечно, Золотую Свободу. Берегите себя, берегите Воровское. С наилучшими пожеланиями Я, Вор Гули. Прогон распространять по всем лагерям Азербайджана и России».

Практически сразу после освобождения из колонии Лоту Гули едва не стал жертвой кровной мести. В начале ноября полиция Стабмбула задержала группу из 11 киллеров во главе с Намиком Джаниевым, братом Ровшана Ленкоранского. У них при себе были огнестрельное оружие и гранаты. У задержанных также нашли подробную схему виллы в окрестностях Стамбула, где сейчас живет Гули. Планировалось взять штурмом дом и убить «законника».

Лоту Гули сейчас считается главным вором на всей территории бывшего СССР. Он формирует свой клан не по национальному и не по территориальному принципу, как делали многие его предшественники, а как транснациональную преступную организацию. У Гули достаточно много сторонников среди криминальных элит в разных регионах. Параллельно он занялся чисткой рядов «законников». Того же Альберта Рыжего питерские собратья по своим каналам пытались восстановить в статусе, когда тот прибыл в колонию в Республике Марий Эл, где сейчас отбывает наказание. Однако после вмешательства Лоту Гули положение Альберта Рыжего снова упало до уровня простого заключенного. На будущее Гули просил, чтобы все, кто знают Альберта как вора, сразу звонили ему. После этого все звонки прекратились.

На титул лидера воровского мира также претендуют Эдуард Асатрян (Эдик Тбилисский или Эдик Осетрина), освободившийся недавно из верхнеуральской тюрьмы Челябинской области, а также Василий Христофоров (Вася Воскрес) и Юрий Пичугин (Пичуга). Но последних отодвинул по возвращению из испанской тюрьмы Захарий Калашов (Шакро Молодой). А Эдуарда Асатряна с сыном в 2014 году избили прямо на сходке. Поэтому максимальные шансы на «воровскую корону» у Надира Салифова (Лоту Гули).