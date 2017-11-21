10:17 21 ноября 2017 0

Алексей Пушков считает, что сейчас учителя пытаются оправдаться за выступление школьника Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На выступление гимназиста из Нового Уренгоя в германском бунденстаге отреагировал член Совета Федерации Алексей Пушков. В своем аккаунте в Twitter он указал на то, что нет смысла объяснять слова школьника, так как всем итак понятно, «что он сказал».

По мнению Пушкова, за слова гимназиста сейчас пытаются оправдаться учителя. «Те, кто давно бьет тревогу по поводу нашего школьного образования, оказались правы. Часть школьников ничего не знает о той страшной войне, — написал Пушков. — Теперь нам „учителя года“ разъясняют, что „хотел сказать“ школьник из Уренгоя, хотя всем известно, что он сказал. Не надо трактовок. Все ясно».

Сенатор также отметил, что часть школьников ничего не знает о «страшной войне». А также подчеркнул, что россияне до сих пор не вышли из «моральной ущербности ельцинского времени», когда каялись за все подряд. «Выступление школьника из Уренгоя — это всходы ядовитых семян», — заявил Пушков.

Подписчики пермского сенатора предлагают показать ямальскому ученику фото страшных сцен расстрела советских солдат, а также винят во всем современную систему образования.

«Все верно… всегда тексты на „высшем“ уровне проходили многочисленные проверки. Так что господин Пушков, го…а на голову школьника не лейте, а разбирайтесь с его „начальством“!!!», — замечает mikhail masalskiy‏. «Это-не школьники не знают, а сама система образования выкорчевывает с корнем все великое, достойное и значимое в нашей истории. Все это подменяется обязательным раскаянием и чувством вины за то, что родился и живёшь в России мешающей „цивилизованному миру“ своим существованием», — пишет еще один подписчик.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов заявил, что выступление школьника, оправдывающего немецких солдат, является издержками воспитания. В интервью «Национальной службе новостей» он отметил, что в изучении истории необходимо правильно расставлять приоритеты. «Это хорошо, что он знает историю с той стороны, но, в первую очередь, надо знать историю своей страны, своей семьи, своей фамилии. Уверен, что и в его семье есть те, кто уходил на фронт, кто умирал. Так что это издержки воспитания». — отметил депутат.

Как писало «URA.RU» в своей речи перед немецкими парламентариями гимназист рассказал историю одного немецкого солдата, которая и подвела его к мысли, что немецкие солдаты «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. Доклад старшеклассника даже потребовали проверить на наличие оправдания фашизма, а в школе, где он учится, изучить программу образования по истории, пишет портал «Русская планета».

Глава города Новый Уренгой Иван Костогриз лично встал на защиту ученика, заявив, что школьник поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие желали просто жить мирно. В своем публичном обращении мэр призвал руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника.