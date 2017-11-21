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21 ноября 2017
13:39  21 ноября 2017 0

В Татарстане зафиксировали превышение уровня радиации из-за выброса на Урале

Озеро Карачай. Ликвидаторы. Радиация. Озёрск. Маяк. Челябинск., по маяк
В радиоактивных выбросах винят предприятие «Маяк»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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В Татарстане из-за выброса радиоактивных веществ на Южном Урале была повышенная радиационная активность. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.

В Республике Татарстан продукты распада рутения-106 были зафиксированы 26—27 сентября, говорится в сообщении ведомства. Выпадения вещества наблюдались в Бугульме, там в течение двух дней радиационный фон был превышен в 16 раз.

В выбросе радиации подозревают предприятие «Маяк», которое занимается переработкой отработанного ядерного топлива. Росгидромет характеризует загрязнение лабораторных проб как «экстремально высокое» и «высокое». При этом челябинские власти не видят опасности и не считают нужным эвакуировать людей из области. Отметим, что превышение уровня рутения-106 было зафиксировано также в Европе.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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