В Татарстане из-за выброса радиоактивных веществ на Южном Урале была повышенная радиационная активность. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.
В Республике Татарстан продукты распада рутения-106 были зафиксированы 26—27 сентября, говорится в сообщении ведомства. Выпадения вещества наблюдались в Бугульме, там в течение двух дней радиационный фон был превышен в 16 раз.
В выбросе радиации подозревают предприятие «Маяк», которое занимается переработкой отработанного ядерного топлива. Росгидромет характеризует загрязнение лабораторных проб как «экстремально высокое» и «высокое». При этом челябинские власти не видят опасности и не считают нужным эвакуировать людей из области. Отметим, что превышение уровня рутения-106 было зафиксировано также в Европе.