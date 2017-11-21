11:20 21 ноября 2017 0

Челябинские власти не видят опасности в рутении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские власти не видят опасности в превышении концентрации рутения в регионе в 986 раз, о чем объявил накануне Росгидромет. В эвакуации людей нет необходимости, заверил корреспондента «URA.RU» министр общественной безопасности области Евгений Савченко.

«Если возникает высокий уровень опасности, Росгидромет не ждет ничего, а информирует власти для принятия мер защиты населения, включая эвакуацию», — отметил он.

«Когда пошла волна в прессе о рутении, мы запросили информацию в Росатоме и Росгидрометцентре [Росгидромете]. Были только колебания, но, поскольку не было опасности, не сочли нужным нас предупреждать… Источники вброса информации располагались во Франции, где есть конкурирующее с нашим „Маяком“ предприятие по переработке ядерных отходов. Наводит на определенные мысли», — сказал чиновник.

Савченко затруднился ответить на вопрос, опасно ли превышение концентрации рутения в Аргаяше, райцентре под Челябинском, в 986 раз, о чем официально объявил Росгидромет. «Я не уполномочен давать такие консультации по телефону. Присылайте запрос, мы со специалистами изучим и дадим ответ», — добавил нашему агентству чиновник.

Евгений Савченко (слева) и Олег Климов не видят опасности в рутении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор Олег Климов сообщил, что находится в отпуске и не в Челябинске. «Это компетенции Ростехнадзора», — пояснил «URA.RU» руководитель Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников. В приемной заместителя руководителя уральского управления Ростехнадзора (по Челябинску) рекомендовали звонить в приемную главы уральского надзорного ведомства Вадима Ткаченко (Екатеринбург). А там отправили в челябинский отдел информационных технологий и информационной безопасности, начальник которого Юрий Волегов просил направить письменный запрос, что будет сделано в ближайшие минуты.

Не комментируют заявление Росгидромета и на ПО «Маяк», которое считается одним из главных подозреваемых в распространении рутения. В группе «Мы с Маяка» во «ВКонтакте» выложили скриншоты сообщения одного из сотрудников предприятия, которое сводится к тому, что для обнаружения рутения нужно дорогое оборудование, при этом вместе с этим веществом должны были обнаружить еще десятки изотопов. «При переработке [на „Маяке“] применяют тщательную систему газоочистки и в принципе даже в самых тяжких стечениях обстоятельств выбросов в окружающую атмосферу произойти не могло», — заверил источник на предприятии.

Росгидромет накануне опубликовал на своем официальном сайте бюллетень о радиационной обстановке в РФ в сентябре 2017 года. Наибольшая концентрация рутения-106 наблюдалась в Челябинской области — в стокилометровой зоне ПО «Маяк», где ведется переработка отработанного ядерного топлива.

Загрязнение лабораторных проб характеризуется как «экстремально высокое» и «высокое». Согласно таблице данных о содержании рутения-106, опубликованной на официальном сайте Росгидромета, в пробах аэрозолей, взятых в период с 26 сентября по 1 октября в Аргаяше, отмечено экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ): превышение фона за предыдущий месяц в 986 раз (фон — 7,72×10-5 Бк/м3).

В Новогорном в тот же период — также экстремально высокое загрязнение, превышение фона за предыдущий месяц в 440 раз (фон — 11,89×10-5 Бк/м3).

«Гринпис» России обратился в прокуратуру с заявлением о возможном сокрытии радиационной аварии на Южном Урале. В организации отметили, что рутений-106 — это техногенный радионуклид, который в нормальных условиях отсутствует в окружающей среде. Даже небольшие его концентрации в атмосфере свидетельствуют об аварийном выбросе. «Аварийный выброс рутения-106 на комбинате „Маяк“ может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов», — добавили в «Гринписе» России.

Ранее европейские ученые заявили, что в сентябре в России произошел выброс опасного вещества и радиоактивное облако дошло до Франции. Специалисты Института ядерной и радиационной безопасности (IRSN) Франции заявили, что источник выброс — ядерный объект на Южном Урале, где, вероятно, произошла авария. Вице-губернатор Олег Климов, комментируя СМИ выводы европейских ученых, заявил, что рутений был обнаружен. Но потом провел брифинг, где сообщил, что превышения нормативов нет. Министр общественной безопасности области Евгений Савченко также заявил, что нет поводов для беспокойства.

Позже французы выдвинули версию, что эпицентр выброса радиоактивных веществ, вероятнее всего, находился в окрестностях Перми. Российские эксперты при этом назвали новость о радиационном выбросе информационным вбросом.

Тогда же в департаменте коммуникаций Росатома сообщали, что все необходимые данные по вопросу радиационной ситуации в России своевременно направляются в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), а в организации не считают нужным реагировать на «виртуальные предположения» французских ученых.