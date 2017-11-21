15:47 21 ноября 2017 0

Уральские регионы оказались ближе к концу рейтинга Фото: depositphotos.com © URA.RU

Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с Минприроды России подготовили «Экологический рейтинг российских городов — 2017» на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны. Уральские регионы оказались ближе к концу рейтинга.

Эксперты при составлении списка учитывали семь ключевых категорий, уточнили в пресс-службе отделения ОНФ Курганской области. Это воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир) и управление воздействием на окружающую среду. Именно последний критерий оказался наиболее значимым, активисты ОНФ предложили в первую очередь оценивать работу над ликвидацией несанкционированных свалок и созданием «зеленых щитов» вокруг города.

В итоге лучшим городом в экологическом управлении были признаны Набережные Челны. Из городов Большого Урала выше всех в рейтинге поднялись Ханты-Мансийск (17 место) и Пермь — она на 29 месте. Челябинск при этом опередил Курган — они на 34 и 36 местах соответственно. 46, 48 и 51 места заняли соответственно Нижневартовск, Нефтеюганск и Сургут. Екатеринбург оказался на 54 строчке списка, Салехард — на 59, Тюмень — на 60, Нижний Тагил — на 64. При этом многие города в рейтинг не вошли вовсе, поскольку не предоставили сведения о своей экологической обстановке. Среди городов, исключенных из рейтинга, значится Магнитогорск.

«По мнению экспертов Общероссийского народного фронта, руководители этих городов скрывают от общественности реальную экологическую обстановку, что является нарушением права граждан на открытую информацию о состоянии окружающей среды, — говорится в пресс-релизе ОНФ. — В связи с этим эксперты ОНФ обратятся в надзорные органы с целью провести проверку экологического состояния городов, которые продемонстрировали низкие показатели в экологическом рейтинге».

В Челябинской области активно развивается скандал с выбросом радиоактивного вещества в атмосферу. Росгидромет официально признал «экстремально высокую» и «высокую» концентрацию рутения-106 в Челябинской области — в стокилометровой зоне озерского ПО «Маяк», где ведется переработка отработанного ядерного топлива. В пробах аэрозолей с 26 сентября по 1 октября в Аргаяше, райцентре под Челябинском, зафиксировано превышение фона в 986 раз, в Новогорном — в 440 раз. На ПО «Маяк» отрицают инциденты с выбросом рутения. Южноуральские власти не видят опасности в превышении фона. А «Гринпис» обратился в прокуратуру с заявлением о возможном сокрытии радиационной аварии в Челябинской области.