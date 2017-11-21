16:09 21 ноября 2017 0

Гордон называет себя кандидатом-борцом за права женщин Фото: страница Екатерины Гордон в Facebook

Тележурналист Екатерина Гордон, собравшаяся участвовать в выборах президента России-2018, хочет упразднить пост главы государства. Правозащитница пояснила, что в стране необходимо установить новую форму правления — парламентскую республику.

По мнению журналистки, на данный момент жизнь России зависит только от одного человека, а это опасно. «Я хочу упразднить пост президента Российской Федерации и обратиться к действительно демократическому устройству государства — парламентской республике», — приводит слова Гордон «Национальная служба новостей».

Гордон добавила, что во власти необходимо ввести возрастной порог, так как «на данный момент у нас есть или молодняк, который не имеет отношения к политике, или старики».

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Нынешний глава государства Путин еще официально не объявил о выдвижении на свой четвертый срок. Хотя давно ходят слухи, что Кремль просто выбирает наиболее подходящий момент. Зато о намерении участвовать в политической гонке объявили: телеведущая Ксения Собчак, порнозвезда Елена Беркова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин и бывшая ведущая откровенных прогнозов погоды из Челябинска Лариса Сладкова.