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21 ноября 2017
Главные новости 
16:25  21 ноября 2017 0

В Уфе экстренно сел лайнер, летевший из Челябинска в Москву. Плачущего ребенка успокаивал Валерий Гартунг

Правление СПП. Челябинск., гартунг валерий
Валерий Гартунг успокоил сына пассажирки, потерявшей сознаниеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самолет, вылетевший 21 ноября из Челябинска в Москву, рейсом 1421, экстренно сел в Уфе. Во время полета стало плохо молодой женщине. Медики из числа пассажиров пытались привести женщину в чувство, а ее маленького сына успокаивал депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг.

Об инциденте на борту самолета «URA.RU» рассказал один из пассажиров, челябинский юрист Алексей Азанов. «Лайнер вылетел из Челябинска в 13:25. После взлета молодая женщина, она была с ребенком, потеряла сознание. Попытки бортпроводников и медиков из числа пассажиров привести ее в чувство не увенчались успехом. Заботу о ее маленьком сыне взял на себя депутат Госдумы Валерий Гартунг, летевший тем же рейсом в бизнес-классе. Он успокаивал мальчика. Самолет сел в Уфе, женщину и ее сына забрали врачи. Угрозы ее жизни нет», — рассказал Алексей Азанов.

Самолет продолжил полет в Москву.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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