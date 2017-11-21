16:25 21 ноября 2017 0

Валерий Гартунг успокоил сына пассажирки, потерявшей сознание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самолет, вылетевший 21 ноября из Челябинска в Москву, рейсом 1421, экстренно сел в Уфе. Во время полета стало плохо молодой женщине. Медики из числа пассажиров пытались привести женщину в чувство, а ее маленького сына успокаивал депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг.

Об инциденте на борту самолета «URA.RU» рассказал один из пассажиров, челябинский юрист Алексей Азанов. «Лайнер вылетел из Челябинска в 13:25. После взлета молодая женщина, она была с ребенком, потеряла сознание. Попытки бортпроводников и медиков из числа пассажиров привести ее в чувство не увенчались успехом. Заботу о ее маленьком сыне взял на себя депутат Госдумы Валерий Гартунг, летевший тем же рейсом в бизнес-классе. Он успокаивал мальчика. Самолет сел в Уфе, женщину и ее сына забрали врачи. Угрозы ее жизни нет», — рассказал Алексей Азанов.

Самолет продолжил полет в Москву.