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22 ноября 2017
21 ноября 2017
20 ноября 2017
09:45  22 ноября 2017 0

На Ямале объявлена новогодняя амнистия для должников

Акция распространяется на потребителей услуг филиалов АО «Ямалкоммунэнерго» и его дочерних предприятий

Жители Ямала, имеющие задолженности за коммунальные услуги, смогут не платить пени. Правда, только если погасят долги в период с 1 декабря до 10 января.

Акция распространяется на потребителей услуг филиалов АО «Ямалкоммунэнерго» и его дочерних предприятий — ОАО «Тепло-Энергетик» (Лабытнанги), ООО «Энергетическая компания ТВЭС» (село Красноселькуп). Воспользоваться предложением энергетиков могут все должники, кроме предприятий и юридических лиц.

«Согласно условиям акции „В новый год без долгов!“, для ликвидации суммы пени необходимо полностью оплатить основной долг, — сообщили „URA.RU“ в АО „Ямалкоммунэнерго“. — Акцией могут воспользоваться и лица, в отношении которых уже вынесены судебные решения, при условии погашения судебных издержек».

Как пояснили представители поставщика, на сегодняшний день долг жителей Ямала за оказанные компанией услуги превышает 1 млрд рублей.

Виктор Жуков
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