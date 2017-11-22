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22 ноября 2017
14:13  22 ноября 2017 0

«Он умел достучаться до каждого сердца». Иосиф Пригожин до последнего верил, что Хворостовский победит болезнь

Хворостовский Дмитрий, хворостовский дмитрий
Дмитрий Хворостовский скончался после тяжелой болезниФото: commons.wikimedia.org

Смерть Дмитрия Хворостовского стал потерей для всего мира, поскольку певец умел достучаться до сердца каждого человека. Об этом «URA.RU» заявил продюсер Иосиф Пригожин. В среду, 22 ноября, стало известно о кончине певца после продолжительной болезни.

«Мы до последнего надеялись, что Дмитрий победит эту коварную болезнь, держали за него кулаки. И, когда недавно журналисты дезинформировали всех, сообщив о его кончине, мы расценили это как хороший знак — дескать, долго жить будет. Увы, не случилось», — говорит продюсер.

Пригожин рассказал, что был знаком с Хворостовским: «Мы не были близкими друзьями, однако находились в очень хороших приятельских отношениях. Дмитрий был человеком с потрясающим чувством юмора, это все ценили». По словам собеседника агентства, в последний раз они встречались с Хворостовским около года назад: «Он держался очень достойно, по нему нельзя даже было сказать, что он сильно болеет. И я подумал — может, и вправду все обойдется».

Иосиф Пригожин уверен, что Хворостовский уже вошел в мировую историю: «Я благодарю Бога за то, что был знаком с Димой. И очень горжусь этим знакомством».

В 2015 году Дмитрий Хворостовский объявил, что страдает от опухоли мозга и начинает лечение. Позднее из-за болезни он неоднократно отменял свои выступления. По этой причине в сентябре прошлого года был отменен концерт Хворостовского в Вене, а в декабре того же года — в российской столице.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Широкую известность он получил в 1989 году после победы на Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе (Великобритания). В 1995 году Дмитрий Хворостовский был удостоен звания Народный артист России. Он был награжден орденами Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Михаил Белый
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