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22 ноября 2017
14:23  22 ноября 2017 0

Улюкаев рассказал, какие книги читает под домашним арестом

Алексей Улюкаев в суде. Москва, улюкаев алексей
У бывшего министра стало больше свободного времени, которое он тратит на чтение книгФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев сейчас читает литературу итальянского автора Умберто Эко. О новых литературных предпочтениях экс-чиновник рассказал журналистам во время судебного заседания по делу о получении взятки в два миллиона долларов.

Политик не уточнил, какое именно произведение он читает, находясь под домашним арестом, пишет RT. В начале октября экс-министр рассказывал, что закончил читать Чехова и Платона и приступил к «Процессу» Франца Кафки.

Умберто Эко — итальянский учёный, философ, специалист по семиотике и средневековой эстетике. Умер 19 февраля 2016-го в 84 года. Среди его произведений — «Имя розы», «Маятник Фуко», «Баудолино».

Ранее Улюкаев заявил, что всего за время домашнего ареста прочитал 50 книг, а также приступил к написанию собственного произведения, уточняет «Национальная служба новостей».

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в два миллиона долларов за положительное решение о приватизации «Роснефти». Год назад правоохранительные органы задержали чиновника после получения денег, после чего президент России Владимир Путин уволил его с должности в связи с «утратой доверия». Улюкаев находится под домашним арестом.

Согласно данным следствия, сумку с деньгами Улюкаеву передал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Топ-менеджер выступает по делу как свидетель. Суд уже трижды приглашал Сечина на заседание, но тот игнорирует повестки. В этот раз для него важнее оказалась поездка по ХМАО с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Виктор Дорофеев
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