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21 ноября 2017
Главные новости 
12:46  21 ноября 2017 0

Сечин снова пропустит суд по делу Улюкаева, показывая Медведеву месторождение в ХМАО

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, сечин игорь
Игорь Сечин не может прийти в суд из-за плотного графикаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин в очередной раз проигнорирует повестку в суд по делу экс-министра Алексея Улюкаева. Сейчас он находится в командировке в ХМАО, где планирует посетить вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым Кондинское месторождение запасов нефти.

Как рассказал в интервью «Коммерсант FM» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, 22 ноября Игорь Сечин не сможет быть на суде. Он сейчас в ХМАО, где у него запланирована обширная программа с федеральными чиновниками. По мнению Леонтьева, сотрудники суда, выписывающие повестку, не озаботились заранее графиком главы «Роснефти». «Никто не интересовался никаким графиком. Просто назначают заседания и объявляют о том, что они послали повестку, о чем мы узнаем из СМИ», — отметил представитель нефтяной компании.

Леонтьев подчеркнул, что график Сечина зависит от многих обстоятельств, в том числе и федеральных чиновников. «Очень большая часть графика Игоря Сечина — не совсем его график. Он все-таки возглавляет крупнейшую компанию, чье расписание, действия и так далее находятся в контексте расписания других лиц. Это же не первый случай, когда суд имеет дело с человеком, занимающим определенную позицию и связанным определенными обязательствами, чтобы договориться о той или иной степени взаимодействия с ним», — отметил Леонтьев.

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По словам представителя «Роснефти» у следственных органов не возникало проблем с тем, чтобы взять показания у Сечина по делу Улюкаева. Эти показания были зафиксированы как минимум в четырех протоколах.

Ранее стало известно, что Игоря Сечина ждут в суде в качестве свидетеля обвинения по делу экс-министра Алексея Улюкаева 22 ноября. Это третья повестка в суд выписанная главе «Роснефти» Игорю Сечину. Ранее на одно из судебных заседаний, назначенных на 13 и 15 ноября 2017 года, он не приехал, ссылаясь на плотный график, пишет «Национальная служба новостей».

Информагентство Nation News сообщало, что президент Владимир Путин в курсе ситуации с неявкой Сечина в суд по делу Улюкаева. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, у главы государства не может быть личной позиции по поводу неявки главы компании «Роснефть» Игоря Сечина в суд. При этом ему передают информацию СМИ оперативно.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев, напомним, обвиняется в вымогательстве взятки у «Роснефти» в сумме двух миллионов долларов за положительное решение о приватизации «Роснефти». Год назад чиновника правоохранительные органы задержали после получения денег, после этого президент уволил его с должности в связи с «утратой доверия».

Ранее «URA.RU» делилось снятыми с квадрокоптера фото и видео нефтедобывающего объекта на Кондинском месторождении ХМАО, который посетят Медведев и Сечин. Посмотреть, что именно покажет премьеру глава «Роснефти», можно по ссылке.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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