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22 ноября 2017
21 ноября 2017
20 ноября 2017
16:55  22 ноября 2017 0

Смерть Хворостовского стала личной утратой для главы филармонии Сургута. «Мы удостоились чести принимать великого певца»

Публичные слушания по изменения в ипотечную программу. Сургут , черняк яков, цуканов денис
Яков Черняк (справа) потрясен смертью оперного певцаФото: Алексей Андронов © URA.RU

Директор Сургутской филармонии Яков Черняк считает смерть Дмитрия Хворостовского личной утратой. Учреждение принимало в своих стенах знаменитого певца в 2013 году.

Тогда оперный певец приезжал в самый крупный город ХМАО в рамках своего юбилейного тура. Он выступил вместе с симфоническим оркестром Сургутской филармонии. Как передает РБК Тюмень, для города это было значимое событие — зал был переполнен. «Мы удостоились чести принимать великого певца в Сургуте. Для нас это незабываемо», — сказал Черняк.

Дмитрий Хворостовский провел в городе несколько дней. Директор филармонии отметил за это время обаятельную улыбку певца, его завораживающий голос, смех, блестящее чувство юмора и жизнеутверждающую энергию. После юбилейного концерта Черняк и Хворостовский продолжили общение, они созванивались. «Когда он заболел — как гром среди ясного неба. Здоровый, потрясающая физическая форма… Абсолютно мужской тип лидера, творческого лидера», — вспоминает Яков Черняк. Он также добавил, что все в городе потрясены смертью певца и скорбят.

Смерть Дмитрия Хворостовского стала тяжелым ударом и для певца Игоря Саруханова, и для продюсера Иосифа Пригожина, и для многих других людей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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