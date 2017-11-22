Директор Сургутской филармонии Яков Черняк считает смерть Дмитрия Хворостовского личной утратой. Учреждение принимало в своих стенах знаменитого певца в 2013 году.
Тогда оперный певец приезжал в самый крупный город ХМАО в рамках своего юбилейного тура. Он выступил вместе с симфоническим оркестром Сургутской филармонии. Как передает РБК Тюмень, для города это было значимое событие — зал был переполнен. «Мы удостоились чести принимать великого певца в Сургуте. Для нас это незабываемо», — сказал Черняк.
Дмитрий Хворостовский провел в городе несколько дней. Директор филармонии отметил за это время обаятельную улыбку певца, его завораживающий голос, смех, блестящее чувство юмора и жизнеутверждающую энергию. После юбилейного концерта Черняк и Хворостовский продолжили общение, они созванивались. «Когда он заболел — как гром среди ясного неба. Здоровый, потрясающая физическая форма… Абсолютно мужской тип лидера, творческого лидера», — вспоминает Яков Черняк. Он также добавил, что все в городе потрясены смертью певца и скорбят.
Смерть Дмитрия Хворостовского стала тяжелым ударом и для певца Игоря Саруханова, и для продюсера Иосифа Пригожина, и для многих других людей.