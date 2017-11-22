17:25 22 ноября 2017 0

В фонде не сохранились архивы, чтобы установить его роль в организации Фото: Александр Ширяев, ВК

Арестованный по обвинению в похищении и изнасиловании 12-летней девочки в Екатеринбурге 42-летний Александр Ширяев имел непосредственное отношение к фонду «Город без наркотиков» в то время, когда его возглавлял нынешний мэр уральской столицы Евгений Ройзман. Правда, данные о его статусе разнятся.

«В нашей базе данных нет информации о Ширяеве. Я в то время еще не работал в фонде. Насколько я знаю, он как наркоман проходил у Ройзмана реабилитацию, но непродолжительное время. Мы искали в архиве его фотографии того периода, но не нашли. В то время в фонде постоянно проходили обыски, выемки, поэтому многие данные были утеряны», — рассказал «URA.RU» Дмитрий Павлов, вице-президент фонда «Город без наркотиков».

По данным же источника в правоохранительных органах, Ширяев в фонде не только проходил лечение, но еще и работал.

«Составили первым делом фоторобот, и человек, который работал в те еще годы в фонде „Город без наркотиков“, сказал своему знакомому силовику, который занимался расследованием, что похожий мужик работал у Ройзмана», — рассказал «URA.RU» источник.

Гражданская жена Ширяева также знакома с Ройзманом Фото: «URA.RU»

Известно, что Ширяев был рецидивистом. По данным ГУ МВД по Свердловской области, первый раз он был осужден в декабре 1995 года по статье «вымогательство» и получил один год исправительных работ. В апреле 1997 года за особо тяжкое преступление он был приговорен к девяти годам и двум месяцам лишения свободы. Освободился в апреле 2005 года, а в августе того же года был вновь осужден за кражу на два с половиной года. Освободился по УДО в 2006 году, а в 2011-м вновь попал под суд за имущественное преступление и получил один год и шесть месяцев.

Невольной жертвой ситуации стала сейчас и гражданская жена обвиняемого Ольга Сесина, которая работает директором той самой художественной школы, куда шла в тот вечер девочка. Прямо возле школы ребенок и был похищен. Как рассказали «URA.RU» коллеги Сесиной, началась травля женщины, ей звонят и пишут многие люди с угрозами и оскорблениями. «Ольга Евгеньевна пока на работу не ходит, она в отпуске. Неизвестно, сможет ли она после этого вернуться», — сообщили «URA.RU» в детской художественной школе.

Второй подозреваемый в похищении и изнасиловании ребенка установлен и объявлен в розыск.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что сыщики задержали мужчину, подозреваемого в похищении и изнасиловании 12-летней девочки. По данным 66.ru, ребенка поймали возле школы, посадили в сумку и отвезли на квартиру. Там ее долго насиловали и все происходящее снимали на видео. После совершения действий сексуального характера ребенку в руки дали листок с адресом одного из сайтов. Все происходящее транслировалось на видеокамеру и, как сообщили СМИ, могло быть использовано в рекламе сайта для педофилов.

В поиске насильников задействованы более 250 сотрудников правоохранительных органов.