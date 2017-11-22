18:58 22 ноября 2017 0

Ольга Бузова станет ведущей новой программы «Бабий бунт» Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Ольга Бузова прокомментировала слухи о об уходе с ТНТ на «Первый канал». Официальное заявление последовало после шквала обсуждений в Сети ее нового проекта на «главной кнопке» российского ТВ.

На «Первом канале» Бузова станет одной из пяти ведущих ток-шоу «Бабий бунт», где будет обсуждаться происходящее в мире, пишет «Федеральное агентство новостей». После сообщений об этом зрители ТНТ гадали, останется ли звезда вести «Дом-2» или окончательно уйдет на «Первый».

«Я рада присоединиться к семье „Первого канала“ и стать его частью! Программа „Бабий бунт“ — это только начало, скоро будет ещё очень много всего интересного! Также хочу сразу ответить всем по поводу своего любимого канала ТНТ — они моя семья, и я никуда не собираюсь уходить! Моя жизнь уже 13 лет связана с каналом ТНТ. Я люблю свою работу, люблю „Дом 2“, люблю родной канал. А „Первый“ — это новая ступень в моей карьере телеведущей», — разъяснила Ольга.