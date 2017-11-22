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22 ноября 2017
19:14  22 ноября 2017 0

Ростехнадзор проверил ПО «Маяк» после истории с рутением-106

Озерск. Маяк. Радиация. Челябинск., белый халат, маяк
Аварий и нарушений на «Маяке» не выявленоФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выброс рутения на Урале
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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) не нашла нарушений в работе ПО «Маяк» Челябинской области. Проверка проводилась после появления информации об обнаружении изотопа рутений-106 на Урале и в Европе, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки установлено, что в течение августа—октября 2017 года на территории ФГУП „ПО Маяк“, его санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения удельная активность радионуклидов в приземном воздухе, включая удельную активность изотопа рутений-106, не превышала допустимых и контрольных уровней, установленных для предприятия. Никаких нарушений, связанных с проведением радиационного контроля за источниками выбросов радиоактивных веществ, а также с работой оборудования и ведением технологических процессов, которые могли бы явиться причиной выброса в атмосферу изотопа рутений-106, проведенной проверкой не выявлено», — отметили в Ростехнадзоре.

В ведомстве уточнили, что проверка на ПО «Маяк» проводилась с 26 октября по 3 ноября. «Зафиксированные в Европе уровни активности рутения-106 колебались в широком диапазоне от 10 мкБк (микробеккерелей) до 100 мБк (милибеккерелей) на кубометр воздуха, при этом наибольший показатель в 145 мБк/м3 был отмечен 30.09.2017 в румынском Бухаресте», — добавили в Ростехнадзоре.

Шумиха вокруг возможного инцидента поднялась, когда Росгидромет в официальном бюллетене признал «экстремально высокую» и «высокую» концентрации рутения-106 в Челябинской области — в стокилометровой зоне озерского ПО «Маяк», где ведется переработка отработанного ядерного топлива. В пробах аэрозолей с 26 сентября по 1 октября в Аргаяше, райцентре под Челябинском, зафиксировано повышение уровня наличия рутения-106 в 986 раз, в Новогорном — в 440 раз. Это сообщение вызвало панику среди населения и в СМИ. Позже выяснилось, что такие цифры назывались по отношению к абсолютному нулю и в реальности в тысячи раз были ниже предельно допустимых концентраций.

На ПО «Маяк», которое входит в госкорпорацию «Росатом» и производит компоненты ядерного оружия, отрицают возможность выброса рутения. В Росатоме подтвердили, что никаких инцидентов на объектах атомной отрасли России не происходило.

Согласно одной из версий, концентрация рутения-106 в Челябинской области в конце сентября могла быть вызвана аварией одного из искусственных спутников Земли. Это выясняют в официальных кругах, в том числе в Роскосмосе.

Алексей Шумов
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