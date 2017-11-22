23:45 22 ноября 2017 2

Ксения Собчак раскритиковала поведение Владимира Жириновского Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заявившая о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году телеведущая Ксения Собчак сообщила, что Генпрокуратура проверяет ее высказывание про Крым.

Об этом она рассказала в эфире радио «Эхо Москвы», отметив, что получила официальное письмо от ведомства. Более того, телеведущая назвала лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которого партия выдвинула в качестве кандидата на пост президента страны, неспособным вести дебаты человеком.

«Любое дело, возбужденное прокуратурой против нас с [Григорием] Явлинским [лидер партии „Яблоко“], почту за честь. Парламентарий, не способный к дебатам, разговору по существу, который в своих аргументах прибегает к помощи силовиков, вскрывает всю гнилостность, порочность сложившейся системы в России», — приводит РИА «Новости» слова Ксении Собчак. Таким образом она ответила на заявление Жириновского о том, что его юристы направили в Следственный комитет обращение с просьбой возбудить против телеведущей и Явлинского дело из-за того, что они не признают Крым российской территорией.