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23 ноября 2017
22 ноября 2017
23:45  22 ноября 2017 2

Собчак рассказала о прокурорской проверке ее слов про Крым и раскритиковала Жириновского

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Ксения Собчак раскритиковала поведение Владимира ЖириновскогоФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Заявившая о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году телеведущая Ксения Собчак сообщила, что Генпрокуратура проверяет ее высказывание про Крым.

Об этом она рассказала в эфире радио «Эхо Москвы», отметив, что получила официальное письмо от ведомства. Более того, телеведущая назвала лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которого партия выдвинула в качестве кандидата на пост президента страны, неспособным вести дебаты человеком.

«Любое дело, возбужденное прокуратурой против нас с [Григорием] Явлинским [лидер партии „Яблоко“], почту за честь. Парламентарий, не способный к дебатам, разговору по существу, который в своих аргументах прибегает к помощи силовиков, вскрывает всю гнилостность, порочность сложившейся системы в России», — приводит РИА «Новости» слова Ксении Собчак. Таким образом она ответила на заявление Жириновского о том, что его юристы направили в Следственный комитет обращение с просьбой возбудить против телеведущей и Явлинского дело из-за того, что они не признают Крым российской территорией.

Сергей Демин
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