Владимир Жириновский выдвинут кандидатом в президенты России

ЛДПР выдвинула своего лидера Владимира Жириновского в кандидаты России. Об этом сообщил член партии и депутат Госдумы Алексей Диденко.
«Сегодня мы с гордостью можем заявить, что ЛДПР выдвигает на пост президента РФ самого опытного кандидата Владимира Жириновского», — заявил он на заседании Высшего совета партии и президиума фракции ЛДПР в Государственной думе.
Как сообщает канал 360, решение о выдвижении Владимира Жириновского было принято единогласно. Сам Владимир Вольфович согласился бороться за президентское кресло. «Безмерно благодарен за выдвижение меня», — сказал Жириновский.
Ранее о намерении бороться за кресло главы государства объявили глава партии КПРФ Геннадий Зюганов, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак и другие.