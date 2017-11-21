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21 ноября 2017
19:01  21 ноября 2017 0

Владимир Жириновский выдвинут кандидатом в президенты России

У кинотеатра
Глава ЛДПР поборется за кресло президентаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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ЛДПР выдвинула своего лидера Владимира Жириновского в кандидаты России. Об этом сообщил член партии и депутат Госдумы Алексей Диденко.

«Сегодня мы с гордостью можем заявить, что ЛДПР выдвигает на пост президента РФ самого опытного кандидата Владимира Жириновского», — заявил он на заседании Высшего совета партии и президиума фракции ЛДПР в Государственной думе.

Как сообщает канал 360, решение о выдвижении Владимира Жириновского было принято единогласно. Сам Владимир Вольфович согласился бороться за президентское кресло. «Безмерно благодарен за выдвижение меня», — сказал Жириновский.

Ранее о намерении бороться за кресло главы государства объявили глава партии КПРФ Геннадий Зюганов, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак и другие.

Сергей Снегирев
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