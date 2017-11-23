Златоустовские чиновники, задержанные ФСБ, не успели уволиться

10:51 23 ноября 2017 0

ФСБ провело выемку документов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Златоуста Вячеслав Жилин подтвердил, что его заместитель по капстроительству Динар Араслангареев и начальник управления градостроительства и архитектуры Владимир Хомяков задержаны утром в четверг, 23 ноября, сотрудниками УФСБ по Челябинской области. «Мне позвонили и сообщили об этом в 8.15 утра, я сейчас в Челябинске» — сообщил «URA.RU» Жилин.

По словам мэра Златоуста, уголовное дело расследуется уже год и касается газификации поселка Чапаевский. «Они еще в 8 утра должны были написать заявления об уходе, им это было предложено накануне. Было ощущение, что будут следственные действия — пояснил Вячеслав Жилин. — Но их задержали».

Силовая операция проходила с участием бойцов спецназа. Араслангареева и Хомякова увели с прямо с совещания. Обоих доставили в следственный отдел Златоуста, который ведет расследование. В кабинетах Араслангареева и Хомякова прошли обыски. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По одной из версий, причиной действия силовиков стали итоги аудита Златоуст, проведенного Контрольно-счетной палатой области, переданные в правоохранительные органы.

По информации «URA.RU», речь идет о ст. 286 (превышение должностных полномочий).