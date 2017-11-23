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23 ноября 2017
22 ноября 2017
21 ноября 2017
12:08  23 ноября 2017 0

Главу ямальского департамента здравоохранения наказали за незаконные контракты

Интервью, Сергей Новиков, Департамент здравоохранения ЯНАО, новиков сергей
Департамент Сергея Новикова незаконно заключил два контракта на поставку лекарствФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконное заключение госконтрактов с единственным поставщиком. В пресс-службе прокуратуры округа сообщили, что соответствующее постановление принял УФАС России по региону, а Салехардский городской суд оставил это решение в силе.

Ранее в департаменте прошла проверка, в ходе которой выяснилось, что руководство ведомства заключило два договора с юрлицом на поставку лекарств без проведения конкурсных процедур. Суммы контрактов превысили 100 тысяч рублей.

«Указанными действиями заказчика существенно нарушены права субъектов предпринимательской деятельности, которые в случае проведения конкурентных процедур закупки смогли бы принять в них участие», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Силовики возбудили административное дело в отношении Новикова, затем антимонопольная служба выписала ему штраф на 50 тысяч рублей. Чиновник с обвинениями не согласился и обжаловал постановление в суде, однако там оказались на стороне контролирующих органов.

Источник, знакомый с ситуацией, в беседе с «URA.RU» поправил прокуратуру. Собеседник агентства сказал, что на самом деле суд только частично оставил в силе решение УФАС и уменьшил штраф.

«В конце прошлого года из средств экономии решили закупить дополнительно лекарства для ВИЧ-инфицированных. Конкурсные процедуры проводить было уже невозможно. Заключили два контракта — препарат и там, и там один и тот же, сумма по договорам меньше 100 тысяч рублей. Но прокуратура решила, что это одна закупка, так как одно и то же лекарство, и сложила обе суммы в одну», — объяснил неразбериху с договорами информатор агентства.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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