Конспирологи, верящие в инопланетян, создали онлайн-карту, на которой фиксируют все сообщения о неопознанных летающих объектах на территории планеты. Авторы отмечают места, где очевидцы наблюдали НЛО, пишут к пометкам пояснения и прикрепляют фотографии.
Карта размещена на сайте проекта UFO Stalker, передает телеканал 360. Если верить информации уфологов, только за 2017 год они зарегистрировали около 84 тысяч появлений НЛО. По сравнению с 2016-м, цифра больше на 12%.
На карту поступают сообщения от очевидцев НЛО и из России. Но в основном пользователи описывают лишь неразборчивые вспышки света в небе, отмечает «Национальная служба новостей».
«URA.RU» писало, что в начале ноября жители Тюмени увидели загадочное свечение в ночном небе над городом. Версия об инопланетном вторжении оказалось самой популярной в соцсетях: «НЛО в виде спиннера», «Инопланетяне в догонялки играют… Срочно на РЕН ТВ». Впрочем, скептики отвергли версию, указав, что световые шары — это всего лишь следы от прожекторов на многоэтажном здании.