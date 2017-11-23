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23 ноября 2017
12:35  23 ноября 2017 0

В Сети появилась «карта вторжений НЛО» в Россию. СКРИН

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, нло, инопланетяне, космическая тарелка
Найти прямых свидетельств существования инопланетян до сих пор не удалосьФото: depositphotos.com © URA.RU

Конспирологи, верящие в инопланетян, создали онлайн-карту, на которой фиксируют все сообщения о неопознанных летающих объектах на территории планеты. Авторы отмечают места, где очевидцы наблюдали НЛО, пишут к пометкам пояснения и прикрепляют фотографии.

Карта размещена на сайте проекта UFO Stalker, передает телеканал 360. Если верить информации уфологов, только за 2017 год они зарегистрировали около 84 тысяч появлений НЛО. По сравнению с 2016-м, цифра больше на 12%.

На карту поступают сообщения от очевидцев НЛО и из России. Но в основном пользователи описывают лишь неразборчивые вспышки света в небе, отмечает «Национальная служба новостей».

За 2017 год уфологи зарегистрировали около 84 тысяч появлений НЛО
Фото: скриншот сайта UFO Stalker

«URA.RU» писало, что в начале ноября жители Тюмени увидели загадочное свечение в ночном небе над городом. Версия об инопланетном вторжении оказалось самой популярной в соцсетях: «НЛО в виде спиннера», «Инопланетяне в догонялки играют… Срочно на РЕН ТВ». Впрочем, скептики отвергли версию, указав, что световые шары — это всего лишь следы от прожекторов на многоэтажном здании.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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