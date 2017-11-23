Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова вслед за свердловским губернатором Евгением Куйвашевым в стихах ответила рэперу Гнойному на его слова о Екатеринбурге как «столице СПИДа». На своей странице в Facebook артистка заявила, что музыкант по отношению к Екатеринбургу «позволил себе лишнего».
«Губернатор — молодец! Отчитал по-отечески.
Это холодец поэтический, дрожащий всегда практически.
Будет знать теперь мальчишка, как ронять слова
На сцене неаккуратно слишком. Урал погрозил: а-та-та!
Страшно будет, бродский бутер!» — написала Михалкова.
Гнойный (известный также под именами Слава КПСС и Соня Мармеладова) 21 ноября приехал в Екатеринбург, чтобы презентовать свой новый альбом «Солнце мертвых». Приветствуя публику, рэпер сказал: «Рад оказаться в столице СПИДа наконец-то». Свердловский губернатор Евгений Куйвашев затем написал «дис» на рэпера: «Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, о чем другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется».
В ноябре 2016 года управление здравоохранения города заявило, что в столице Урала ВИЧ заражен каждый 50-й житель. Ситуацию в Екатеринбурге СМИ окрестили ВИЧ-эпидемией.