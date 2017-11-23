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23 ноября 2017
13:29  23 ноября 2017 0

Юлия Михалкова поддержала Куйвашева в «баттле» с Гнойным: «Страшно будет, бродский бутер!» ФОТО

Дебаты на 4 канале. Екатеринбург, михалкова юлия
Михалкова похвалила свердловского губернатора за ответ ГнойномуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Эпидемия ВИЧ на Урале
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Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова вслед за свердловским губернатором Евгением Куйвашевым в стихах ответила рэперу Гнойному на его слова о Екатеринбурге как «столице СПИДа». На своей странице в Facebook артистка заявила, что музыкант по отношению к Екатеринбургу «позволил себе лишнего».

«Губернатор — молодец! Отчитал по-отечески.

Это холодец поэтический, дрожащий всегда практически.

Будет знать теперь мальчишка, как ронять слова

На сцене неаккуратно слишком. Урал погрозил: а-та-та!

Страшно будет, бродский бутер!» — написала Михалкова.

Гнойный (известный также под именами Слава КПСС и Соня Мармеладова) 21 ноября приехал в Екатеринбург, чтобы презентовать свой новый альбом «Солнце мертвых». Приветствуя публику, рэпер сказал: «Рад оказаться в столице СПИДа наконец-то». Свердловский губернатор Евгений Куйвашев затем написал «дис» на рэпера: «Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, о чем другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется».

В ноябре 2016 года управление здравоохранения города заявило, что в столице Урала ВИЧ заражен каждый 50-й житель. Ситуацию в Екатеринбурге СМИ окрестили ВИЧ-эпидемией.

Сергей Дианов
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