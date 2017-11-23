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23 ноября 2017
16:56  23 ноября 2017 0

Президент Путин выделил на культуру дополнительный миллиард. Часть денег достанется уральцам

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
На культуру решили тратить больше денегФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении общего фонда грантов в области культуры и искусства до 8,041 млрд рублей в 2018 году. Общее количество получателей грантов возросло до 99 учреждений культуры и искусства.

Среди уральских учреждений, которые могут рассчитывать на гранты, значатся Уральская консерватория имени Мусоргского в Екатеринбурге, Пермский государственный театр оперы и балета имени Чайковского, Свердловская государственная академическая филармония, отмечается в документе, который глава государства подписал 22 ноября.

Систему грантов решено было расширить с подачи Общероссийского народного фронта. Активисты ОНФ настаивали на том, что право на индексацию господдержки имеют все культурные организации, отмеченные в президентском указе. Выделяемая дополнительно сумма в размере более 1 млрд рублей позволит полностью выполнить поручение президента по индексации грантов для учреждений в сфере культуры.

«Это абсолютно необходимая поддержка творческих коллективов, субсидии позволят театрам, музеям, консерваториям, оркестрам не только удержаться на плаву, но иметь возможность полноценно развиваться», — подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин.

Ранее «URA.RU» писало о том, что финансовую поддержку от Фонда президентских грантов получат 67 организаций Свердловской области.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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