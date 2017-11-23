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23 ноября 2017
22 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
18:22  23 ноября 2017 0

Задержанный ФСБ вице-мэр Златоуста вернулся на работу

Поездка Дубровского в Златоуст. Челябинск., телефон, златоуст
В Златоусте два чиновника стали фигурантами уголовного делаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель главы Златоуста по капстроительству Динар Араслангарев, ставший фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), вернулся в свой кабинет после допроса в следственном отделе города. Об этом «URA.RU» сообщил мэр Златоуста Вячеслав Жилин. Второй чиновник, начальник управления градостроительства и архитектуры Владимир Хомяков, задержанный 23 ноября сотрудниками УФСБ по Челябинской области, все еще допрашивается следователями.

«Араслангарев работает, Хомяков уже написал заявление об увольнении, — заявил Жилин. — Заявление подписано. Если будет установлена его невиновность, его восстановят на работе». Араслангареева и Хомякова увезли на допрос прямо с совещания. В их кабинетах прошли обыски.

По версии следствия, в 2016 году Араслангареев и Хомяков без проведения установленных законом конкурсных процедур заключили муниципальный контракт с единственным поставщиком, на строительство подводящих путей к частной газовой котельной. Для этого ранее, без законных оснований, на территории городского округа был введен режим чрезвычайной ситуации, позволяющий заключать контракт без объявления тендера. Бюджету был причинен ущерб в сумме более четырех миллионов рублей. Речь идет о поселке Чапаевский.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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