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Главные новости Челябинской области
12:00  23 ноября 2017 0

Следователи озвучили официальную причину задержания высокопоставленных чиновников в Златоусте

Зак собрание. Челябинск., следственный комитет, папка
СК РФ озвучил подробности уголовного дела в ЗлатоустеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении заместителя главы Златоуста по капстроительству Динара Араслангареева и начальника управления градостроительства и архитектуры Владимира Хомякова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом «URA.RU» сообщили в следственном управлении СК РФ по Челябинской области.

По версии следствия, в 2016 году Араслангареев и Хомяков без проведения установленных законом конкурсных процедур заключили муниципальный контракт с единственным поставщиком на строительство подводящих путей к частной газовой котельной. Для этого ранее без законных оснований на территории городского округа был введен режим чрезвычайной ситуации, позволяющий заключать контракт без объявления тендера. Бюджету был причинен ущерб в сумме более четырех миллионов рублей. Как ранее сообщил «URA.RU» мэр Златоуста Вячеслав Жилин, речь идет о поселке Чапаевский. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении задержанным чиновникам обвинения. «В рамках уголовного дела будут приняты все необходимые меры для возмещения ущерба, причиненного бюджету», — заявили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления.

Силовая операция проходила утром 23 ноября. Примерно в 08:05 Араслангареева и Хомякова увели с совещания. Обоих доставили в следственный отдел Златоуста, который ведет расследование. В кабинетах Араслангареева и Хомякова прошли обыски.

Мэр Златоуста Вячеслав Жилин сообщил «URA.RU», что Динар Араслангареев и Владимир Хомяков должны были сегодня в 8 часов утра подать заявления об увольнении, но сделать этого не успели.

По информации «URA.RU», это не единственный эпизод в деятельности чиновников, которым заинтересовались силовики. На часть материалов ФСБ наложен гриф «секретно». Некоторые моменты были вскрыты по итогам аудита Златоуста, проведенного Контрольно-счетной палатой области.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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