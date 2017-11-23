20:42 23 ноября 2017 0

Евгений Куйвашев встретил Милоша Земана у трапа самолета Фото: obltv.ru

Глава Свердловской области встретил в екатеринбургском аэропорту Кольцово президента Чехии Милоша Земана, прибывшего с рабочим визитом в Свердловскую область.

«Я обещал — я прилетел», — сказал Милош Земан, приветствуя Евгения Куйвашева, передает пресс-служба губернатора. Глава Чешской Республики прибыл на Урал вместе с женой Иваной Земановой.

Милош Земан прилетел в Россию во главе делегации из 140 предпринимателей. После встречи с президентом Владимиром Путиным в Сочи и главой правительства Дмитрием Медведевым в Москве, он сразу же вылетел на Урал. Свердловская область в его графике значится как ключевой промышленный регион, с которым Чехия намерена налаживать контакты.

«Знаю, что у вас очень насыщенная программа. Вы в Екатеринбург, по-моему, еще планируете поехать. Это один из крупнейших наших промышленных центров — России в целом и на Урале в частности. С Вами представительная делегация приехала бизнесменов из Чехии», — сказал ранее Владимир Путин во время встречи с коллегой.

Ранее «URA.RU» сообщило о том, что в пятницу, 24 ноября, свердловские и чешские предприниматели соберутся в гостинице Hyatt и в присутствии первых лиц будут думать, как противостоять санкциям. Земан является в Европе самым влиятельным сторонником России, который выступает за признание Крыма российской территорией и за отмену антироссийских санкций.