Уральский клуб, где гулял президент, ждет желающих на Новый год

08:07 24 ноября 2017 0

Event-менеджеры «Белой лошади» организуют любое мероприятие под ключ — от приглашенной звезды до эффектного фейеверка «Белая лошадь»

Банкеты в «Белой лошади» — это городская изысканность, доступная за городом

Загородный конно-спортивный клуб «Белая лошадь» начинает сезон новогодних корпоративов. Здесь готовы сделать так, чтобы оставить от праздника самые яркие впечатления у самого требовательного босса. Возможности тут огромные: для главного праздника года тут могут организовать концерт звезды любого уровня, организовать роскошный гала-ужин для самого взыскательного клиента, предоставить качественный алкоголь и отличные закуски, провести квест для сотрудников, организовать им красивую поездку по снежной целине. Тут готовы сделать праздник любой компании.

Одной из самых ярких новинок предстоящего сезона корпоративов в загородном клубе считают Банкет-холл. Это многофункциональная площадка для проведения деловых и торжественных мероприятий. Огромный зал (площадью около 500 кв. метров) позволяет удобно и комфортно разместить сотни людей (например, на фуршете тут будет комфортно коллективам до 500 человек, на банкете — до 300 человек).

Достоинства зала — вид на величественную природу через панорамные окна, прекрасное техническое оснащение, современный формат автономности, огромную парковку, собственную банкетную службу, — высоко оценили требовательные гости.

Именно здесь по случаю областного Сабантуя был устроен торжественный прием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, его особым гостем которого стал президент Татарстана Рустам Минниханов. В банкет-холле «Белой лошади» проводились и международные конференции, и всероссийский слет сотрудников ведущих IT-компании страны, а элита Екатеринбурга гуляла несколько раз на свадьбах летом.

В шаговой доступности от банкет-холла находится инфраструктура загородного клуба, которая предлагает развлечения на любой вкус.

Гости областного сабантуя в «Белой лошади». Слева направо — вице-премьер правительства Башкортостан Салават Сагитов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Татарстана Рустэм Минниханов, генеральный директор клуба «Белая лошадь» Илья Тугбаев

Для тех, кто хотел бы провести время и с пользой, и весело, «Белая лошадь» предлагает массу вариантов. Разумеется, здесь есть огромный выбор ярких зрелищных забав. «Фишка» клуба — красивые и дорогие лошади. На территории клуба есть редкая возможность увидеть яркое зрелищное конное шоу, покататься верхом на лошадях и, конечно, принять участие в чисто русской зимней забаве — покататься в санях, запряженных лошадьми.

Можно отправиться на каток — он здесь огромный, размером 90 на 60 метров, и здесь отличное качество ледовой поверхности. Напрокат можно взять коньки и хоккейное оборудование. Любителям погонять по полю предложат сноубанан, а снежную целину позволят покорить мощные снегоходы и квадроциклы. Есть тут и настоящая северная экзотика — например, упряжка хаски.

Как отметили представители загородного клуба «Белая лошадь», они организуют развлекательные мероприятия любого уровня и масштаба — специально для этого здесь трудится штат профессиональных event-менеджеров, которые делаю мероприятия «под ключ» и без диких агентских комиссий. С технической точки зрения банкет-холл укомплектован полностью — здесь есть сцена, современный свет и звук, светодиодный экран, телевизоры. Установленное световое и звуковое оборудование отвечает техническим райдерам столичных звезд, если компания решит пригласить их на новогодний корпоратив.

1/2 Конференция: Led-экран, свет, звук — столичные звезды останутся довольны.

На территории загородного клуба найдется место для организации любой численности. Так, скромные компании выбирают уютные гриль-домики, в которых тепло, как дома, и можно жарить мясо. Те, кто хотят бюджетный новогодний корпоратив, останутся довольны от мероприятий формата openair — клуб предлагает множество вариантов BBQ-площадок различной конфигурации и вместимости. Всем будут предложен плов и глинтвейн, который здесь делают безупречно. И, конечно, все гости будут рады посетить SPA-центр с горячим термальным бассейном под открытым небом и баней, поиграть в боулинг, пострелять в тире или поучаствовать в пейнтбольном сражении.

1/2 Конференция: Led-экран, свет, звук — столичные звезды останутся довольны.

Организации, которые хотят устроить праздник или концерт в банкет холле, могут сделать гостям приятный сюрприз, продлив им праздник на несколько дней. На территории клуба «Белая лошадь» есть гостиничные домики. Обратно домой из уникального парка развлечений на открытом воздухе долго ехать не придется — «Белая лошадь» расположена всего в сорока километрах от центра Екатеринбурга.

c. Кадниково, Сысертский р-н, Свердловская обл.

+7 (343) 287 77 47

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