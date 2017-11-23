Алексей Кудрин анонсировал сокращение 30% чиновников

23:47 23 ноября 2017 0

Искусственный интеллект заменит производительность трети чиновников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Цифровизация производственных процессов позволит в ближайшие годы сократить количество чиновников на 30%. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил на заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Цифровизация и переход на другие модели управления приведут к тому, что многие решения будут приниматься автоматически. Это позволит сократить количество чиновников минимум на 30%», — приводит ТАСС слова Кудрина. В качестве примера экс-чиновник привел опыт работы в Минфине. Там, по его словам, многие рутинные процессы по сбору данных могут быть переведены в автоматические.

«Есть мнение, что чиновники ничего не делают. Они делают, но с низкой производительностью», — пошутил он, добавив, что эксперты прогнозируют исчезновение 13% профессий через 10 лет, поскольку большая роль в повышении производительности труда будет отведена искусственному интеллекту.