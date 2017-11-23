{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 ноября 2017
23 ноября 2017
23:47  23 ноября 2017 0

Алексей Кудрин анонсировал сокращение 30% чиновников

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, кудрин алексей
Искусственный интеллект заменит производительность трети чиновниковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Цифровизация производственных процессов позволит в ближайшие годы сократить количество чиновников на 30%. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил на заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Цифровизация и переход на другие модели управления приведут к тому, что многие решения будут приниматься автоматически. Это позволит сократить количество чиновников минимум на 30%», — приводит ТАСС слова Кудрина. В качестве примера экс-чиновник привел опыт работы в Минфине. Там, по его словам, многие рутинные процессы по сбору данных могут быть переведены в автоматические.

Новость по теме
Кудрин предложил уволить треть ненужных чиновников

«Есть мнение, что чиновники ничего не делают. Они делают, но с низкой производительностью», — пошутил он, добавив, что эксперты прогнозируют исчезновение 13% профессий через 10 лет, поскольку большая роль в повышении производительности труда будет отведена искусственному интеллекту.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров