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24 ноября 2017
23 ноября 2017
09:01  24 ноября 2017 0

Жители ЛНР запутались во власти после «переворота» в Луганске

Командир батальона Хулиган Луганск ЛНР Владимир Цвях , хулиган, цвях владимир
Обстановку в Луганске СМИ сравнивают с переворотмФото: Андрей Гусельников © URA.RU
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Жители самопровозглашенной Луганской народной республики не понимают, кто сейчас контролирует власть в регионе. Вместе с арестами, которые проводит местное МВД, и отъездом лидера ЛНР Игоря Плотницкого в Россию, в республике перестали работать крупнейшие средства массовой информации.

Луганский блогер Юлий Федоровский рассказал «Коммерсанту», что столица ЛНР сейчас находится в информационном вакууме: «Пришедшая к власти команда Корнета первым делом фактически заморозила все средства массовой информации. ЛГТРК закрыто со среды, потому что Корнет объявил гендиректора ЛГТРК Шуркаеву украинским шпионом, впервые за много лет не вышла главная газета ЛНР „XXI век“».

По словам Федоровского, силовики постепенно освобождают заблокированный центр города. В четверг открылся свободный проезд по улице, прилегающей к дому правительства. На улицах остались редкие часовые. При этом школы, вузы, детские сады продолжают работать. Обстановку в Луганске федеральные российские СМИ сравнивают с переворотом.

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21 ноября центр Луганска заблокировали неизвестные люди с автоматами. Они перекрыли дороги и входы в административные здания. Приказ Плотницкого освободить город бойцы проигнорировали. В тот же день глава МВД ЛНР Игорь Корнет обвинил ряд должностных лиц республики в связях с украинскими спецслужбами. Правда, глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал действия министра нелегитимными, так как 20 ноября Корнет был уволен с поста, и обвинил чиновника в дестабилизации ситуации в республике.

Позднее стало известно, что глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий вместе с руководителем собственной администрации Ириной Тейцман, главой ГТРК республики Анастасией Шуркаевой и несколькими другими приближенными покинул Луганск. По данным журналистов, их автомобильный кортеж въехал на территорию России. Позднее писатель Захар Прилепин заявил, что Плотницкий прилетел из Ростова-на-Дону в Москву и в доказательство опубликовал видео.

По версии СМИ, Москва в этой ситуации встала на сторону уволенного главы МВД Игоря Корнета, но Игорю Плотницкому «дали последний шанс выстроить систему заново». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от детальных комментариев «Коммерсанту», лишь заметил, что у Кремля есть понимание происходящего в Луганске.

Виктор Дорофеев
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