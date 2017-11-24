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24 ноября 2017
23 ноября 2017
00:59  24 ноября 2017 0

Прилепин рассказал о приезде главы ЛНР в Москву. ВИДЕО

Гуманитарный конвой, плотницкий игорь
Игоря Плотницкого заметили в московском аэропортуФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Писатель Захар Прилепин заявил на своей странице «ВКонтакте», что глава самопровозглашённой Луганской народной республики Игорь Плотницкий прилетел из Ростова-на-Дону в Москву. Рейсовый самолет приземлился в аэропорту Шереметьево.

«Игорь Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе. Вот только что прилетел. Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один. Мы встретились с ним глазами, он ничего не выказал. Озабоченным не выглядит. Почти умиротворённый», — написал Прилепин, добавив, что с собой у Плотницкого была лишь небольшая сумка на плече и пиджак в чехле. В самом порту его встречали двое оперативников.

Между тем в сети появилось видео, на котором похожий на Плотницкого человек якобы идет по аэропорту (9-я секунда). Как отметил автор ролика, самолет чиновника приземлился в 19:10 по Москве. После этого он якобы направился на такси в Воронеж.

Ранее в СМИ появилась информация, что Игорь Плотницкий приехал в Россию в составе кортежа вместе с руководителем собственной администрации Ириной Тейцман, главой ГТРК республики Анастасией Шуркаевой и несколькими другими приближенными.

Сергей Демин
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