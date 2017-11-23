{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 ноября 2017
16:27  23 ноября 2017 0

Глава ЛНР вместе с соратниками перебрался в Россию

Плотницкий
Политика назвали агентом КиеваФото: Николай Сидоров © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий вместе с руководителем собственной администрации Ириной Тейцман, главой ГТРК республики Анастасией Шуркаевой и несколькими другими приближенными покинул Луганск. Их автомобильный кортеж въехал на территорию России.

После отъезда руководства ЛНР здания правительства республики по-прежнему остаются в окружении вооруженных людей, которыми могут быть представители МВД ЛНР и министерства госбезопасности ДНР, сообщает «Национальная служба новостей». Днем ранее отправленный в отставку глава МВД ЛНР Игорь Корнет отказался сложить полномочия, заявив, что ряд высокопоставленных лиц из руководства республики являются агентами спецслужб Украины.

Во вторник, 21 ноября, в Луганск прибыла колонна из военных машин из Донецка. Этот шаг был назван частью спецоперации против «украинских диверсантов».

Ранее о том, что Плотницкий лишен реальной власти и покинул Луганск, также сообщали источники «URA.RU». Собеседники отмечали, что глава ЛНР может вернуться, но останется руководителем лишь номинально.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров