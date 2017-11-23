Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий вместе с руководителем собственной администрации Ириной Тейцман, главой ГТРК республики Анастасией Шуркаевой и несколькими другими приближенными покинул Луганск. Их автомобильный кортеж въехал на территорию России.
После отъезда руководства ЛНР здания правительства республики по-прежнему остаются в окружении вооруженных людей, которыми могут быть представители МВД ЛНР и министерства госбезопасности ДНР, сообщает «Национальная служба новостей». Днем ранее отправленный в отставку глава МВД ЛНР Игорь Корнет отказался сложить полномочия, заявив, что ряд высокопоставленных лиц из руководства республики являются агентами спецслужб Украины.
Во вторник, 21 ноября, в Луганск прибыла колонна из военных машин из Донецка. Этот шаг был назван частью спецоперации против «украинских диверсантов».
Ранее о том, что Плотницкий лишен реальной власти и покинул Луганск, также сообщали источники «URA.RU». Собеседники отмечали, что глава ЛНР может вернуться, но останется руководителем лишь номинально.