12:57 24 ноября 2017 0

Марина Тристановна уверяет, что брала всего один кредит Фото: официальный сайт «Дом-2»

Пенсионерка из Екатеринбурга обвинила участницу «Дома-2» в крупной афере с кредитами, которая довела ее до болезней и нищеты. Пожилую женщину атакуют коллекторы, она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Галина Смирнова прилетела в Москву для участия в ток-шоу, чтобы лично обвинить родственницу в мошенничестве. 62-летняя женшина рассказала, что участница «Дома-2» — 47-летняя Марина Тристановна, которая находится на проекте вместе со своей дочерью Татой Абрамсон, зятем Валерой Блюменкранцем и новорожденной внучкой — обманула ее с кредитом.

Пенсионерка утверждает, что Марина Тристановна со своим мужем по имени Каха еще в 2005 году попросили ее взять для них кредит — 780 тысяч рублей. В 2006 году уже второй кредит — 240 тысяч — опять же оформили на Смирнову, вскоре последовал третий кредит на 300 тысяч рублей. Все это время Галина Алексеевна жила спокойно, будучи уверенной, что супруги исправно погашают долги, пока в 2009 году к ней не заявились представители банка и потребовали вернуть почти три миллиона рублей — такая сумма набежала вместе с процентами по неоплаченным счетам. Для пенсионерки, которая с безногим мужем-инвалидом живет на девять тысяч рублей, новость стала шокирующей.

«Первый долг составил 2 миллиона 700 тысяч рублей, — плача, рассказала Смирнова. — Пришлось пройти через множество судов, чтобы меня признали жертвой обмана и списали проценты. Теперь сумма — 620 тысяч, но это все равно слишком много для меня. Ежемесячно из моей пенсии вычитают столько денег, что мне не остается на жизнь. Теперь ко мне приходят коллекторы. У меня не осталось ни здоровья, ни сил — я живу в нищете».

Долгое время Галина Алексеевна пыталась безуспешно разыскать Марину Тристановну, которая приходится ей дальней родственницей, пока не увидела ее на телепроекте «Дом-2». Там женщина является одной из самых скандальных участниц. Пенсионерка прилетела в Москву, где на глазах у многочисленной публики предъявила Марине Тристановне обвинения.

Галина Смирнова много лет живет на копейки, чтобы платить за чужой кредит Фото: официальный сайт «Дом-2», скриншот с видео

В свое оправдание та заявила, что брала у Смирновой лишь первый кредит, который погасила исправно. Позже она рассталась с мужем и, оставаясь в законном браке, в 2005 году уехала жить в Китай, где и пробыла до недавнего времени.

«Первый кредит мы с ним брали, это я признаю, — заявила Марина Тристановна. — Но второй и третий кредиты мой муж брал уже без меня, значит, он и должен выплачивать деньги!»

Прямо на ток-шоу екатеринбургской пенсионерке была предложена юридическая помощь адвокатов за счет телепроекта, чтобы разобраться в скандальной истории. Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова в эфире обратилась к экс-супругу участницы и попросила выйти его на связь. Также она пообещала лично следить за этой историей, чтобы восстановить справедливость в отношении попавшей в беду пенсионерки.