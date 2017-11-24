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24 ноября 2017
14:53  24 ноября 2017 0

Претензиями продюсера «Сватов» к СБУ заинтересовались сотни тысяч людей

Обращение Владимира Зеленского услышали многиеФото: страница Владимира Зеленского в Facebook

Видеообращение одного из создателей сериала «Сваты», Владимира Зеленского, к Службе безопасности Украины менее чем за сутки собрало 1,3 миллиона просмотров. При этом украинцы больше шутят над продюсером, припоминая ему прежние высказывания.

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В своем обращении к СБУ Зеленский заявил, что санкции в отношении одного актера сериала не должны касаться всего проекта, над которым работали тысячи людей, пишет «Газета.ru». «Связи между товарищем Добронравовым и тысячей людей, которая работала над этим проектом последние 15 лет, связи, извините меня, никакой нет», — отметил он.

Видеообращение к СБУ Зеленский разместил в Сети 24 ноября. Поводом для этого стало заявление Службы безопасности о том, что сериал может быть запрещен в связи с тем, что один из его актеров — Федор Добронравов — ездил в Крым и попал за это в черный список Украины.

На Украине заявление одного из создателей сериала восприняли с иронией. «Прошу СБУ принять меры в отношении сепаратистских высказываний Зеленского по поводу пропагандистского, пророссийского сериала „Сваты“», — пошутил украинский блогер Андрей Любецкий.

Виктор Жуков
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