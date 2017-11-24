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24 ноября 2017
16:48  24 ноября 2017 0

«Второй Чернобыль» или отставить панику?» Тест «URA.RU» про утечку Рутения-106

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Челябинский онколог утверждает: «Все ОК!»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Главная тема этой недели — Росгидромет подтвердил, что в октябре в Челябинской области произошло радиационное загрязнение. За этим последовала масса других заявлений от экологов и официальных ведомств.

В итоге спустя почти неделю россиян запутали настолько, насколько могли. В итоге мало кто может ответить на вопрос, опасен ли Рутений-106, утечка которого произошла на Южном Урале. Кроме главного онколога региона, конечно же.

Поэтому мы сделали познавательно-образовательный тест, который ответит на главный вопрос: Рутений-106 под Челябинском — «второй Чернобыль» или ложная тревога?

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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