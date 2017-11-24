16:48 24 ноября 2017 0

Челябинский онколог утверждает: «Все ОК!» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Главная тема этой недели — Росгидромет подтвердил, что в октябре в Челябинской области произошло радиационное загрязнение. За этим последовала масса других заявлений от экологов и официальных ведомств.

В итоге спустя почти неделю россиян запутали настолько, насколько могли. В итоге мало кто может ответить на вопрос, опасен ли Рутений-106, утечка которого произошла на Южном Урале. Кроме главного онколога региона, конечно же.

Поэтому мы сделали познавательно-образовательный тест, который ответит на главный вопрос: Рутений-106 под Челябинском — «второй Чернобыль» или ложная тревога?