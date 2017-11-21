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21 ноября 2017
20 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
19:39  21 ноября 2017 0

Уральцам посоветовали пить пиво, чтобы «спастись» от радиационного выброса

Пресс-тур на АО
Росгидромет отметил «экстремально высокую» концентрацию рутения-106 в регионеФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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Главный онколог Челябинской области Андрей Важенин посоветовал «смотреть футбол и пить пиво» всем уральцам, которые сильно переживают из-за сообщений о выбросе рутения-106 в регионе. Врач подчеркнул, что областной онкодиспансер не располагает информацией об опасных концентрациях радиации в регионе.

«Мы проводим свой мониторинг. Каких-либо данных об опасной ситуации в регионе к нам не поступало», — цитирует Важенина «Интерфакс».

Ранее Росгидромет опубликовал на своем официальном сайте бюллетень о радиационной обстановке в РФ в сентябре 2017 года. В Челябинской области специалисты отметили «экстремально высокую» и «высокую» концентрацию рутения-106 в стокилометровой зоне ПО «Маяк» — предприятия, где ведётся переработка отработанного ядерного топлива. Позднее источник «URA.RU» сообщил, что радиационный выброс мог быть вызван аварией на космическом спутнике.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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