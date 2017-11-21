Главный онколог Челябинской области Андрей Важенин посоветовал «смотреть футбол и пить пиво» всем уральцам, которые сильно переживают из-за сообщений о выбросе рутения-106 в регионе. Врач подчеркнул, что областной онкодиспансер не располагает информацией об опасных концентрациях радиации в регионе.
«Мы проводим свой мониторинг. Каких-либо данных об опасной ситуации в регионе к нам не поступало», — цитирует Важенина «Интерфакс».
Ранее Росгидромет опубликовал на своем официальном сайте бюллетень о радиационной обстановке в РФ в сентябре 2017 года. В Челябинской области специалисты отметили «экстремально высокую» и «высокую» концентрацию рутения-106 в стокилометровой зоне ПО «Маяк» — предприятия, где ведётся переработка отработанного ядерного топлива. Позднее источник «URA.RU» сообщил, что радиационный выброс мог быть вызван аварией на космическом спутнике.