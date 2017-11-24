«Уральский Селигер» впервые пройдет в Зауралье

17:59 24 ноября 2017 0

Делегация Курганской области не пропускает ни один форум «УТРО» Фото: prospekt45.ru

С 20 по 30 июня 2018 года в Курганской области впервые состоится молодежный форум «УТРО». Две смены масштабного мероприятия, в котором поучаствуют 1500 человек, пройдут на территории села Чумляк в Щучанском районе.

Участники форума будут жить, отдыхать и учиться в гостиничном комплексе училища олимпийского резерва и городке специалистов. На территории села на время события установят шатры образовательных площадок, спорт-объекты и большую сцену.

Как пояснил «URA.RU» руководитель штаба по проведению форума Иван Хлебников, подготовка к мероприятию началась этим летом — появился проект концепции, который сейчас согласуется с другими регионам УрФО и Росмолодежью. «На следующий неделе планируем встретиться представителями ведомств и учреждений сфер культуры и спорта, чтобы обговорить культурную, спортивную и досуговую программы. Кое-какие задумки и идеи уже есть, но они подлежат большому обсуждению. Все желающие могут направить свои предложения на почту форума», — рассказал собеседник агентства.

По словам Ивана Хлебникова, делегация Курганской области в следующем году существенно увеличится — принять участие в мероприятии смогут в пять раз больше студентов и молодых специалистов, чем обычно.

Форум «УТРО» проходит на территории Уральского федерального округа с 2011 года. На образовательных и развлекательных площадках собираются вместе представители активной и талантливой молодежи со всего Урала, Югры и Ямала, а также других регионов России и стран СНГ. Форум охватывает разные сферы деятельности, от бизнеса до культуры, в качестве приглашенных гостей выступают известные политики, предприниматели, ученые, творческие люди и лидеры общественного мнения.