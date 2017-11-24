19:19 24 ноября 2017 0

Алина Львова (Жестовская) — претендент на роль руководителя штаба Ксении Собчак в Ярославле Фото: страница Алины Львовой (Жестовской) во «ВКонтакте»

Бывшая челябинская и пермская журналистка Алина Львова (Жестковская) может возглавить штаб будущего кандидата в президенты России Ксении Собчак в Ярославле. Ее включили в шорт-лист претендентов, сообщил Тимур Валеев, который занимается построением региональной сети штабов телеведущей.

По данным «ЯрНьюс», в списке претендентов также значатся Андрей Алексеев и Василий Цепенда. Источники «URA.RU» называют и четвертого кандидата — бывшего председателя муниципалитета Ярославля (аналог городской думы) и экс-политтехнолога «Единой России» Павла Зарубина. По представлению прокуратуры его лишили должности спикера и депутатского мандата из-за недостоверных сведений о доходах. После смены губернатора он стал одним из лидеров «системного протеста» и считается главным оппозиционным игроком. Зарубин намерен вернуться в политику через штаб Собчак. Во всяком случае именно он возил на своем BMW по Ярославлю Тимура Валеева.

Кандидатуру Андрея Алексеева вряд ли стоит рассматривать серьезно. Он баллотировался на недавних выборах от «Яблока» и сотрудничает с активистами Алексея Навального, который сам объявил об участии в выборах президента. Василий Цепенда также считается представителем оппозиции.

Алина Жестковская, по информации «URA.RU», участвовала в качестве политтехнолога во многих выборных кампаниях. На родине она работала на 31-м канале экс-губернатора Михаила Юревича, который дважды избирался в Госдуму и столько же раз — в мэры Челябинска. Затем она переехала в Пермь, где трудилась главным редактором «Урал-Информ ТВ» и политтехнологом кандидатов на выборах. Во время прошедшей в Ярославле муниципальной кампании она вела программу на телеканале «Дак-да» и курировала нескольких кандидатов. Сейчас Львова находится в Челябинске. «Приехала в гости к маме. Пока решения по Ксении Собчак нет, не готова комментировать эту тему», — сказала она корреспонденту «URA.RU».