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25 ноября 2017
24 ноября 2017
13:16  25 ноября 2017 0

Глава ЛНР Плотницкий ушел в отставку из-за боевых ранений. ВИДЕО

Плотницкий
Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровьяФото: Николай Сидоров © URA.RU
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Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Об этом заявил министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник, который временно заменит его на этом посту.

«Сказались многочисленные боевые ранения и последствия контузии. В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов. Я благодарен Игорю Венедиктовичу за его решение и оказанное доверие», — цитирует Пасечника Regnum.

По его словам, Плотницкий «внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования». В свою очередь врио главы ЛНР заявил о своей приверженности Минским соглашениям и пообещал, что республика будет последовательно исполнять взятые на себя обязательства.

«Совет министров и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме», — подчеркнул Леонид Пасечник.

Как писало «URA.RU» ранее, об уходе Игоря Плотницкого с поста главы Луганской народной республики стало известно 24 ноября. После этого его назначили уполномоченным от ЛНР по исполнению Минских соглашений.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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