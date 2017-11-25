Глава ЛНР Плотницкий ушел в отставку из-за боевых ранений. ВИДЕО

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Об этом заявил министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник, который временно заменит его на этом посту.
«Сказались многочисленные боевые ранения и последствия контузии. В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов. Я благодарен Игорю Венедиктовичу за его решение и оказанное доверие», — цитирует Пасечника Regnum.
По его словам, Плотницкий «внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования». В свою очередь врио главы ЛНР заявил о своей приверженности Минским соглашениям и пообещал, что республика будет последовательно исполнять взятые на себя обязательства.
«Совет министров и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме», — подчеркнул Леонид Пасечник.
Как писало «URA.RU» ранее, об уходе Игоря Плотницкого с поста главы Луганской народной республики стало известно 24 ноября. После этого его назначили уполномоченным от ЛНР по исполнению Минских соглашений.