К выборам президента в РФ вводят тотальный контроль в соцсетях

В период президентских выборов в России за активностью социальных сетей будут внимательно следить. Об этом сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
Специалисты до 18 марта будут следить за соблюдением пользователями соцсетей норм российского законодательства. При этом Жаров уточнил, что отслеживание рекламного контента в задачах ведомства не значится, пишет RT.
Также глава Роскомнадзора добавил, что сегодня в интернете не существует анонимности. «Чтобы идентифицировать конкретного человека, существует много прямых и косвенных идентификаторов: голос, лицо, поведение в Сети, регулярно посещаемые сайты, геолокация и прочее. Поэтому нужно понимать, что никто же не анонимен в Сети», — подчеркнул Жаров.
Ранее «URA.RU» писало о том, что в предвыборный период в Москве на днях распределят политтехнологов по проблемным регионам. Для этого со специалистами лично встретится первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.