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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
12:22  27 ноября 2017 0

Сотни россиян перевозят на другие острова из-за извержения вулкана на Бали. ВИДЕО

Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, закат, туризм, путешествие, курорт, вечер, пляж, отдых, берег моря, отпуск, теплая страна
Отдых для туристов закончился преждевременноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

После извержения вулкана Агунг на Бали 300 туристов из России перевезут на паромах на соседние острова.

Никто из граждан России по время ЧП не пострадал. Паромы для перевозки решили использовать из-за того, что аэропорт на Бали пока закрыт, сообщает Life.ru.

В Ростуризме призывают россиян сохранять спокойствие и соблюдать меры личной безопасности, следуя указаниям местных властей. Первое за неделю извержение вулкана произошло 21 ноября, облако пепла и дыма поднялось на высоту 700 метров от кратера.

26 ноября началось второе извержение: столб дыма поднялся на четыре километра, после чего для воздушного транспорта присвоили наивысший уровень угрозы.

Из-за ЧП тысячи туристов застряли в аэропорту. Самолеты, летевшие на популярный курорт, направляли в аэропорты Джакарты, Сингапура и других городов, сообщает «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
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