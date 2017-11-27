Зауралью предсказали самую мягкую зиму за десять лет

В Курганской области наступающая зима может стать самой теплой за последние десять лет. Как сообщает «народный синоптик» Илья Винштейн, средняя температура зимой превысит норму на 4 градуса. Осадков тоже будет больше, чем обычно, особенно в январе и феврале.
Прогноз блогер и метеоролог-любитель опубликовал на сайте информационного агентства «Уральский меридиан». В декабре, прогнозирует Винштейн, средняя температура составит -8 градусов. Днем -5 … -10, с периодическими оттепелями до нуля градусов, ночью — минус 10 — минус 15. В первой половине месяца будет стоять сухая погода, во второй пройдут снегопады.
В январе и феврале среднемесячная температура составит -12 градусов, что соответствует декабрьской норме. «В январе количество осадков может значительно превысить норму», — уточняет блогер. Илья Винштейн также напоминает, что с 30 октября по 25 ноября температура в Курганской области превышает климатическую норму каждый день.
Эколог Юрий Мамонтов, к которому «URA.RU» обратилось за комментариями, отказался верить предсказанию. По его мнению, составить долгосрочный прогноз сейчас практически невозможно. «Погода стала непредсказуемой, раньше что-то можно было предугадать по народным приметам, теперь уже нет. В этом году, например, даже не наступило бабье лето, которое всегда начиналось в середине сентября», — пояснил эколог нашему агентству.