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27 ноября 2017
14:55  27 ноября 2017 1

Ритуальное убийство. СКР проверит новую версию расстрела царской семьи в Екатеринбурге

Мемориал Романовых на Старой Коптяковской дороге и зал памяти Романовых в Свердловском краеведческом музее. Екатеринбург, николай II, романов николай
Николай II стал последним русским монархомФото: Анна Майорова © URA.RU

Следствие намерено проверить, являлся ли ритуальным убийством расстрел последнего российского императора Николая II и его семьи в Екатеринбурге. Об этом рассказала старший следователь по особо важным делам СКР Марина Молодцова.

Следователи организуют психолого-историческую судебную экспертизу, чтобы ответить на вопрос о наличии ритуального характера в убийстве царской семьи, заявила Молодцова, слова которой передает Nation News.

Молодцова также отметила, что сегодня набирается экспертный совет для исследования гибели Романовых. В состав совета будут входить представители Академии наук, Московского и Петербургского университетов, профессиональные историки и архивисты, а также священнослужители.

Последний российский император Николай II и члены семьи были расстреляны большевиками в июле 1918 года в Екатеринбурге.

Олег Теплоухов
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