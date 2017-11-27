14:55 27 ноября 2017 1

Николай II стал последним русским монархом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Следствие намерено проверить, являлся ли ритуальным убийством расстрел последнего российского императора Николая II и его семьи в Екатеринбурге. Об этом рассказала старший следователь по особо важным делам СКР Марина Молодцова.

Следователи организуют психолого-историческую судебную экспертизу, чтобы ответить на вопрос о наличии ритуального характера в убийстве царской семьи, заявила Молодцова, слова которой передает Nation News.

Молодцова также отметила, что сегодня набирается экспертный совет для исследования гибели Романовых. В состав совета будут входить представители Академии наук, Московского и Петербургского университетов, профессиональные историки и архивисты, а также священнослужители.

Последний российский император Николай II и члены семьи были расстреляны большевиками в июле 1918 года в Екатеринбурге.