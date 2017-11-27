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27 ноября 2017
16:41  27 ноября 2017 0

Опубликован рейтинг трезвости российских регионов. На Урале самые непьющие — тюменцы

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, водка, алкоголь, jack daniel's, контрафакт
Эксперты выяснили, что меньше всего алкоголь популярен на КавказеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Федеральный проект «Трезвая Россия» совместно с ВГТРК составил рейтинг трезвости российских регионов в 2017 году. Самыми непьющими признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Среди регионов УрФО лучшие показатели у Тюменской области — 17-е место.

Свердловская область оказалось на 21-й строчке рейтинга, Югра и Ямал заняли 25-е и 33-е места соответственно. Челябинская область заняла 68-е место, а в Курганской области и Пермском крае популярность алкоголя превысила общероссийские показатели: оба региона остались в хвосте рейтинга трезвости — 79-е и 81-е места.

При проведении исследования учитывался объем продаж всех видов алкогольной продукции, по которым ведется официальная статистика. Каждый из горячительных напитков анализировался и ранжировался отдельно, после чего их объединили в один критерий.

«Мы ожидаем, что данный аналитический труд поможет региональным начальникам найти действенные меры, пути и методы для корректировки текущей ситуации и кардинального улучшения социального климата в своих субъектах», — цитирует одного из авторов проекта, Султана Хамзаева, телеканал 360.

Сергей Макеев
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