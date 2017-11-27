17:53 27 ноября 2017 0

Бузова стала одной из ведущих нового шоу «Бабий бунт» Фото: личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова в эфире новой передачи «Бабий бунт», которая выходит на «Первом канале», назвала признаки идеального мужчины, приведя в пример главу Чечни Рамзана Кадырова. Пользователи Сети не замедлили покритиковать теледиву за ее высказывания.

В Instagram Бузова похвасталась, что стала одной из ведущих нового шоу «Бабий бунт», выложив отрывок телепередачи. Бывшая участница «Дома-2» просит Рамзана Кадырова не уходить со своего поста, назвав его личные качества, которые, по ее мнению, характеризуют его с лучшей стороны. «Он всего себя отдает республике, он решает все вопросы и отвечает на все сообщения в директ и лично. Он сам ведет инстаграм!» — подчеркнула Бузова.

В Twitter посмеялись над тем, как телеведущая поверхностно определяет настоящего мужчину: «сам ведёт свой инстаграм, всегда отвечает в директ». Пост собрал около сорока комментариев. «И не пользуется фильтрами… «Не ведёшь инстаграм — не мужик… Если Бузова отвечает в директ и ведёт сама, означает ли это то, что она настоящий мужик?.. По этим критериям и я бы мог быть главой Чечни… Ольга Бузова как талантливый телеведущий одного из самого успешного и многолетнего ТВ-шоу на нашем экране не может ошибаться», — подшучивают над звездой в социальной сети.

Ранее телеведущая закатила истерику на съемках этого шоу. Ей не понравилось, что соведущие ее постоянно перебивали, и Бузова покинула съемочную площадку.