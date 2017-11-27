Руководство строительной фирмы ООО «УралСтрой», ставшей фигурантом уголовного дела об обмане дольщиков Копейска, удалило информацию в компьютерах после начала обысков и выемки документов, а бухгалтер компании скрылся, сообщил «URA.RU» руководитель регионального отделения «Союза добровольцев России» Владимир Корнев со ссылкой на сотрудников компании.
«Как только поступила информация о начале проверок, начались выемки документов. Сотрудники ООО „УралСтрой“ почистили информацию, бухгалтер уехал из города», — рассказал Корнев.
В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что в отделе полиции Копейска расследуется уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако в интересах следствия воздержались от подробностей.
Сайт ООО «УралСтрой» недоступен. По указанным в открытых источниках телефонам никто не ответил.
Региональная прокуратура ранее сообщала, что ООО «УралСтрой» является застройщиком многоквартирного дома №79 по улице Чаадаева. Специалисты главного контрольного управления области установили признаки нецелевого использования денег дольщиков. Аналогичные выводы сделаны в отношении еще двух копейских компаний, ООО «РегионПроект» и ООО «Проект Парковый-1», которые строят дом №14 по проспекту Славы и дом №48б по проспекту Победы соответственно.
Проверка показала, что дольщикам называли заведомо ложные даты окончания строительства. А на счетах компаний уже не было денег для окончания работ. Материалы прокурорской проверки и заключения специалистов ГКУ направлены полицию, возбудившую три уголовных дела — в отношении каждой строительной компании.
Проблема обманутых дольщиков стала одной из ключевой у южноуральских силовиков после звонка президента Владимира Путина представителю инициативной группы пострадавших от фирмы «Речелстрой». На компанию завели уголовное дело, у ее владельца, депутата гордумы Андрея Пязока, забрали загранпаспорт, чтобы он не мог покинуть Россию. После этого силовики взялись за других недобросовестных строителей.