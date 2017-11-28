Дональд Трамп хочет вернуть Киеву Донбасс и наладить отношения с Россией

08:31 28 ноября 2017 7

Американцы настроены вернуть Киеву ДНР и ЛНР Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Киев должен вернуть себе территории Донецкой и Луганской народных республик. Такое желание президента США Дональда Трампа высказал специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью газете Politico.

Волкер заявил, что Трамп лично разговаривал с ним на эту тему и обсуждал ситуацию в Донбассе. «Он хочет достичь мира. Он хочет увидеть эту ситуацию разрешённой. Он хочет, чтобы Украина вернула назад себе свою территорию», — заявил представитель Госдепа США, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Волкер также отметил, что США хотят, чтобы работа по налаживанию отношений с Россией шла «более конструктивно». По его словам, американский лидер хотел бы наладить отношения с Москвой, но то положение, в котором Штаты оказались на данный момент, мешает этому, пишет информагентство Nation News.

Ранее Курт Волкер назвал состоявшуюся 13 ноября встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым «шагом назад» в плане обсуждения размещения в Донбассе миротворцев ООН.

В то же время американская сторона обсуждает поставку на Украину летального оружия — в первую очередь, противотанковый ракетный комплекс Javelin. В Госдуме РФ, как пишет «Федеральное агентство новостей», эту инициативу считают прямым нарушением минских договоренностей.