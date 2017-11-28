10:17 28 ноября 2017 1

Ольге Бузовой прямо намекнули, что пора заводить детей Фото: Instagram Ольги Бузовой

На очередных съемках «Дома-2» ведущая Ксения Бородина подыскала для своей напарницы Ольги Бузовой донора для продолжения рода. В качестве кандидатуры эксперты рассмотрели участника реалити-шоу Романа Гриценко, который в последнее время активно ухаживает за Ольгой.

Часть записи телепроекта «Дом-2», запланированного к выходу в эфир только 29 ноября, выложена на официальной странице в социальной сети Instagram. Один из экспертов в студии, обсуждая Романа Гриценко, заявил, что он красивый парень, от которого будет здоровое потомство. «То есть Бузова может воспользоваться его сперматозоидами, правильно я поняла?», — внесла свою лепту Ксения Бородина. Эксперт пояснил, что если по «остальным пунктам стоит прочерк, кроме искренних чувств нет больше ничего…». Бородина его перебила: «Донор?». «А почему нет?», — ответил вопросом на вопрос эксперт.

Другой гость шоу высказал убеждение, что Роман Гриценко увлечен Ольгой Бузовой только из-за собственного самолюбия: «Как только Оля откроет перед тобой свои ворота, тебе сразу неинтересна станет эта парковка, и ты перепаркуешься. Но ты будешь думать о том, что «Я был в этом гараже». Второй ведущий Андрей Черкасов заметил, что «Бузову гаражом еще не называл никто».

Как напоминает портал «Дни.ру» одной из причин развода ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым стало отсутствие детей. Ольга, по мнению экс-супруга, слишком увлеклась своей карьерой и не думала о потомстве, а это очень огорчало футболиста. Новая возлюбленная Тарасова Анастасия Костенко сразу заявила, что ставит семью на первый план.

Ранее стало известно, что Бузова со скандалом покинула запись шоу «Бабий бунт» на «Первом канале», считая, что соведущие Юлия Барановская и Софико Шеварднадзе постоянно ее перебивают. Привыкшая находиться в центре всеобщего внимания, Бузова не смогла простить такого отношения к своей персоне. В итоге она заявила, что все происходящее ей неинтересно, и покинула студию, пишет «Федеральное агентство новостей». Обвинения коллег в том, что она ведет себя непрофессионально, должного эффекта не возымели.

Ранее Ксения Бородина обмолвилась, что тоже хотела бы поработать в качестве ведущей на «Первом канале».