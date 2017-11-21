10:37 21 ноября 2017 0

Курбан Омаров хочет устроить Ксению Бородину работать на «Первом канале» Фото: zimamoscow, Instagram

Муж телеведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров предположил, что его супруга неплохо бы смотрелась в роли ведущей в программе «Пусть говорят». Хештег #ПустьГоворитКсюха он запустил в Instagram на своей странице, а также в аккаунте на «Первом канале».

«Я произнес его (хештег) в шутку после которой выяснилось, что кроме меня еще сотни тысяч наших подписчиков хотели бы увидеть Ксюшу в роли ведущей „Пусть Говорят“ на @1tv. Я не знаю, удастся ли „Первому каналу“ уговорить Ксюшу, но повеселились мы вчера от души», — написал супруг теледивы. В конце поста он добавил, что если Бородина попросит своих поклонников о чем-то, то «произойдет цифровая демократия».

В видеообращении к поклонникам ведущая «Дома-2», похоже, и сама не прочь сменить место работы. «Я же все время развиваюсь. Когда мне было 22, я совершенно по-другому смотрела на некоторые вещи. Когда тебе 34 и ты — мама, я не могу одобрить ту девочку, которая спит со всеми подряд», — высказалась Бородина о своей нынешней работе.

1/3

Многие поклонники считают, что с ролью ведущей «Пусть говорят» Бородина справиться на отлично. «На каком бы ты канале ни была.Ты любую программу украсишь», «Я тоже считаю, что она была бы идеальной ведущей для этой программы», «Молодец Ксюха!!! Иди на 1 канал, и порви там всех!!!!!», «Молодец муж, продвигает свою жену, разве это плохо?! Никого не слушай, всё у тебя получится!!!», — пишут восторженные поклонники. Впрочем, нашлись и те, кто считает, что Бородиной не нужно выходить из своего амплуа и покидать «Дом-2». «Дальше дома два не надо выходить Ксюше. Пусть лучше с семьей лишнее время проведет!», — советуют подписчики.

Все бы ничего, но хэштег муж теледивы разместил в Instagram «Первого канала», где анонсировался день памяти великого режиссеры Эльдара Рязанова. Свои комментарии, и нецензурную лексику фанаты Бородиной писали под фото режиссера, ушедшего из жизни год назад. «Бессовестные они, кроме д2 никого не знают, стадо тут одно», — пишут возмущенные телезрители в адрес фанатов Бородиной.

Некоторые подписчики отметили, что Бородина «опоздала» на «Первый канал», так как там из «Дома-2» уже трудоустроена Ольга Бузова. Недавно в соцсетях она разместила фото, где она стоит на ступенях телецентра «Останкино» в футболке с логотипом «Первого канала». Подпись под фото гласит: «Весь день съемки». Впрочем, на телеканале поспешили сообщить, что никакого контракта с Бузовой не заключали.