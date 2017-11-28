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28 ноября 2017
11:31  28 ноября 2017 0

Малахов провел самую странную вечеринку с мамой тюменского олигарха. Телеведущий: теперь парень в тюрьме

Андрей Малахов, малахов андрей
Малахов рассказал, как побывал в Тюмени, в гостях у мамы олигархаФото: Личная страница Андрея Малахова в instagram

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, как прилетал к тюменскому олигарху сыграть Деда Мороза. Интервью с Малаховым опубликовал журнал Tatler. Шоумен припомнил события 14-летней давности и сообщил, что это была самая странная новогодняя вечеринка в его карьере, а заказчик и вовсе сейчас находится в местах не столь отдаленных.

«Мне нужно было лететь в Тюмень. Там в костюме Деда Мороза прийти домой к маме олигарха и вручить подарки, — рассказал Андрей Малахов. — Она собиралась ужинать дома с подругами, они лепили пельмени, я пришел в бороде из ваты. Мама заранее сказала сыну, какие подарки хотят получить подруги. Сын знал, что хочет получить мама. Но девушки были не в курсе, что Дедом Морозом буду я».

В итоге, по словам шоумена, он вместе с хозяевами вечеринки поел пельменей и обратно телезвезду отправили на самолете, специально для этой цели арендованном тюменским олигархом. «Это был 2003 год. Он сидит сейчас, этот парень», — уточнил Малахов.

Телеведущий не назвал фамилию заказчика вечеринки, однако, с известной долей вероятности, можно предположить, что речь может идти о бывшем топ-менеджере «Сибнефти» Федоре Хорошилове, которому вынесен приговор за мошенничество с деньгами ВТБ (сейчас за его империю сражается сестра Хорошилова Елена) либо об бывшем генеральном директоре «Нижневартовскнефтегаза» и депутате Тюменской областной Думы Викторе Палии. Правда, Палий недавно освободился из мест лишения свободы, однако известный телеведущий мог об этом не знать.

Надежда Карташова
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